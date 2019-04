Rozvod Maroša Kramára s manželkou Natašou: Rozdelili si veľké majetky! Čo ostalo hercovi?

Znalec sa musel zapotiť! V realitnom košiari herca Maroša Kramára (59), ktorý sa nedávno rozviedol s právničkou Natašou Nikitinovou (51), sa to nehnuteľnosťami na lukratívnych adresách len tak hemží.

Či už spolu s bývalou manželkou, alebo osve stihol tento ostrieľaný bonviván nadobudnúť štyri byty a tri domy. Tie stoja v Bratislave, ale aj v jej blízkom okolí. Impérium Kramárovcov má hodnotu, ktorá sa ráta v miliónoch eur. Ako sa tichý rozvod dvojice podpísal na delení tohto megamajetku?

Manželstvu Kramárovcov odzvonilo dvadsať rokov po ich sobáši v Lisabone. Aj vtedy, aj teraz sa ich životný zlom udial v tichosti. „Áno, je to pravda. Sme rozvedení,“ povedal exkluzívne pre Nový Čas víkend herec. Dvojica to spolu ťahala štvrťstoročie a za ten čas im okrem detí Tamary (18), Timura (17) a Marka (10) pribudlo do rodiny aj niekoľko striech nad hlavou.

Majetok sa rozrastal spolu s príjmami, ktoré do kasy prináša pracovne vyťažený umelec, ale i jeho ex, právnička Nataša. Súd, ktorý dvojicu rozviedol a riešil aj jej majetkové vyrovnanie, tak mal na stole hrubý spis nehnuteľností. A nie hocijakých! Kramár si podľa katastra kúpil byt na Gorkého ulici. Na Ulici Fraňa Kráľa má staromládenecký byt, kde prevádzkuje divadlo.

S manželkou tasili peňaženku aj na Radlinského ulici, potom presedlali na domy. Ako prvú si vyhliadli vilku v Devínskej Novej Vsi. Eurá investovali aj inde. Vyhliadli si komplex Zuckermandel pod Bratislavským hradom, kde im do oka padol byt. Umelec si tam na svoju firmu kúpil i garáž. Hacienda Pri Habánskom Mlyne, v ktorej Kramárovci bývali, je napísaná na Nikitinovú.

Aktuálne je na nej plomba. Kramárovci naposledy investovali do vily na brehu jazera pri obci Rovinka. Práve tam po prevalení rozvodu nachytal fotograf Kramára s neznámou brunetkou. Zdá sa, že rozdelenie majetku v odhadovanej hodnote 2,5 milióna eur sa uskutočnilo bez vášní.

Rozvod trval dvadsať minút, takže expár bol zrejme dohodnutý, čo komu pripadne. „S manželkou sme sa po dlhých dohovoroch dohodli a dostal som k šesťdesiatke slobodu,“ vysvetlil Kramár. Povráva sa, že byt vlastní aj v Prahe, kam cestuje za prácou. „Stále niečo staviam, mám niekoľko bytov, ktoré prenajímam alebo predávam a hrám sa s tým. Cena nehnuteľností rastie a sú z toho nejaké malé peniaze,“ prezradil herec magazínu Receptář.

Byty:

Gorkého ul. (1999) - 250 000 eur (vlastní Maroš Kramár)

Otvoriť galériu Zdroj: han

Ul. Fraňa Kráľa (1987) - 300 000 eur (vlastní Maroš Kramár)