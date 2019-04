FC Barcelona sa zaujíma o slovenského futbalistu: Prestup je na spadnutie

Mladý Holanďan Ludovit Reis má rodičov Slovákov a zároveň je sám vlastníkom slovenského občianstva. FC Barcelona ho sleduje intenzívne sleduje už takmer rok.

Holandský futbalista so slovenskými koreňmi Ludovit Reis by mohol zakotviť u španielskeho futbalového giganta FC Barcelona. Osemnásťročný záložník tímu FC Groningen sa ocitol v hľadáčiku "blaugranas". Skauti lídra La Ligy ho podľa webu denníka Marca intenzívne sledujú už takmer rok.

"Naozaj pripadá do úvahy možnosť, že bude hrať za Barcelonu v budúcej sezóne," ozrejmil výkonný riaditeľ tímu z Eredivisie Hans Nijland pre Fox Sports. Zároveň dodal, že výkupná cena hráča by sa mala pohybovať na úrovni 6 miliónov eur. V tejto sezóne 2018/2019 zasiahol Reis v drese Groningenu do 27 ligových duelov a strelil jeden gól. Jeho tím prehral všetky zápasy, v ktorých talentovaný stredopoliar nenastúpil.

Mladý Holanďan má rodičov Slovákov a zároveň je sám vlastníkom slovenského občianstva. Vďaka tomu by mohol reprezentovať aj Slovensko, avšak už dávnejšie prezentoval svoju túžbu obliekať si dres "krajiny tulipánov".