Shiffrinová zarobila viac ako muži: Pokorila mýtickú hranicu

Mužským kolegom dala poriadne na frak! Finančná bilancia nedávno skončenej sezóny alpského lyžovania hovorí jasne - najviac zo všetkých zarobila Mikaela Shiffrinová (24).

Američanka ako prvá v histórii pokorila mýtickú hranicu jedného milióna švajčiarskych frankov (878 500 eur)! Najlepšie zarábajúci muž Rakúšan Marcel Hirscher pritom zarobil „len“ 643 111 CHF (564 975 eur).Shiffrinová v ročníku 2018/2019 dosiahla 17 víťazstiev v SP. Za ne a ďalšie pódiá zinkasovala 886 386 CHF. K nim treba prirátať 114 000 CHF, ktoré dostala za výsledky na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare. Tam vyhrala super-G a slalom a v obrovskom slalome bola bronzová. Summa summarum na jej konto pribudlo 1 000 386 CHF (878 842 eur)!

„Som veľmi hrdá na to, že som súčasťou športu, kde nie je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov,“ povedala Shiffrinová a dodala: „Je to skvelé, a dúfam, že to inšpiruje budúce generácie, aby si vyskúšali tento šport, ktorý milujem.“