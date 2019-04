Vlhová po návrate zo Srí Lanky: Slová, ktoré ani nepotrebujú komentár

Séria útokov, ku ktorým došlo v nedeľu na Srí Lanke, otriasla celým svetom. Chladnú nenechala ani slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú, ktorá strávila v tejto oblasti niekoľko dní.

Petra Vlhová si po náročnej lyžiarskej sezóne, ktorá patrila medzi jej najúspešnejšiu v kariére, oddýchla na Srí Lanke. Slovenská športovkyňa na facebooku uviedla, že mestom, v ktorom sa v nedeľu odohrali výbuchy, prechádzala len pár dní pred touto nešťastnou udalosťou.

"Úprimne, keď som počula, čo sa stalo, tak som bola veľmi šťastná, že som doma živá a zdravá, pretože ešte štvrtok som prechádzala cez Kolombo a v nedeľu sa to stalo. Na druhej strane je to úžasná krajina plná skvelých ľudí, do ktorej by som sa najradšej vrátila," napísala na facebook Petra Vlhová.