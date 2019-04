Predávkoval sa liekmi a mal 100 kíl: Eminem oslavuje 11 rokov totálnej abstinencie

Spevák Eminem sa cez víkend fanúšikom pochválil medailou. Nezískal ju ako ocenenie za svoje hudobné diela, ale ako uznanie jedenástich rokov totálnej abstinencie.

Americký hudobník, ktorý dlho zápasil so závislosťou na alkohole, drogách a liekoch na predpis, neužíva 11 rokov žiadnu z týchto omamných látok. Eminem pri tejto príležitosti spomenul svoj song Not Afraid (Ničoho neľutujem) z albumu Recovery, ktorý vydal v roku 2010.

"Jedenásty rok a stále nič neľutujem," napísal hudobník na Instagrame. Štyridsaťšesťročný raper tvrdí, že prestal piť predovšetkým kvôli svojim dcéram - dvadsaťpäťročnej Alaine, dvadsaťtriročnej Hailie a sedemnásťročnej Whitney. Eminem sa v roku 2007 predávkoval metadónom a skončil v nemocnici. "V roku 2007 som sa predávkoval liekmi a musel som do nemocnice. Mal som sto kíl. Neviem ako to, že som tak pribral, ale asi trochu tuším. Obaly z Vicodinu a Valia, ktoré som užíval celé roky, mi zanechali dieru v žalúdku, takže aby som sa vyhol bolesti žalúdka, stále som jedol, jedol som nepekne. Keď som vyšiel z liečebne, musel som schudnúť, ale tiež som potreboval vyriešiť, ako abstinovať ...

Tak som začal behať. Dodávalo mi to prirodzenou cestou endorfín, ale tiež mi to pomáhalo spať, bolo to dokonalé. Nie je potom ťažké pochopiť, ako ľudia nahrádzajú závislosti športom. Jedna závislosť za inú, ale tá druhá je pre nich dobrá. Mám závislý mozog, keď išlo o behanie, myslím, že som to trochu prehnal. Stal sa zo mňa škrečok. Denne som na páse odbehol sedemnásť míľ (dvadsaťsedem kilometrov). Vstal som ráno a než som išiel do štúdia, tak som behom hodiny odbehol osem a pol míle. Potom som prišiel domov a bežal ďalších osem a pol míle ... Nakoniec som schudol na 67 kíl. Behal som tak veľmi, že som začal mať poškodené kĺby. Neustále namáhanie pri behu mi začalo trhať stehenný sval," zveril sa Eminem v rozhovore pre magazín Men 'Journal.