Do repera Majka Spirita sa obuli fanúšikovia, za všetkým stojí nová priateľka: Mišo, už vážne stačí!

Súkromie si stráži aj naďalej! Reper Majk Spirit sa ešte v marci priznal, že na dovolenke v Thajsku, ktorú hojne dokumentoval, bol s novou priateľkou. Jej identitu zatiaľ nezverejňuje.

Reči o novej priateľke potvrdil Novému Času ako prvému, pričom reper nepoprel ani to, že s ním bude tráviť čoraz viac času! Ak čakáte, že randí so Slovenkou, musíme vás hneď sklamať. Sám Majk priznal, že nejde ani o Češku, ani o Slovenku. "Ruku na srdce... dobrá, lojálna žena je to najlepšie, čo môže chlapa v živote stretnúť... keď ju nájdeš, drž si ju," napísal na Medzinárodný deň žien na svojom Instagrame.

Kým on si rád stráži súkromie, jeho fanúšikovia majú plné zuby náznakov o tajomnej priateľke. Mnohí ju chcú konečne vidieť celú a zistiť, kto je kráska, ktorá si získala srdce slovenského repera.

"Mišo, je fajn, že si zamilovaný. Všetci sa z toho tešíme. Len nerozumiem, kvôli čomu tú svoju kočku tak tajíš. Raz odfotený zadok, potom ruka, trup bez hlavy, potom nohy, potom chrbát. Tešíme sa na ďalšie fotky jedného oka, potom za týždeň druhého, neskôr nos, pery... Mišo už stačí ako vážne," hnevajú sa priaznivci. "Veď ju ukáž," pripojili sa ďalší a označili ho za tajnostkára.