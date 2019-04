Vlhová spustila vlnu kritiky, ľudia sú zhrození: Peťa, toto si si mohla odpustiť

Petra Vlhová (23) poriadne zaskočila svojich fanúšikov.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po sezóne oddychovala v exotike. Dovolenku na Sri Lanke si evidentne užívala, o čom svedčí aj množstvo fotografií, ktoré uverejnila na Instagrame.

Jedna fotografia však zaskočila a poriadne rozzúrila jej fanúšikov. Snímka, na ktorej Peťa pózuje so slonom, nie je na prvý pohľad ničím zvláštna. Pri bližšom pohľade si však niektorí všimli nepekný detail. Slon, ktorým sa Vlhová pochválila na sociálnej sieti, má na sebe reťaze a mieria naňho bodákom.

Tento fakt rozhneval poriadne veľa fanúšikov, ktorí našu športovkyňu sledujú na Instagrame. V komentároch sa spustila lavína kritiky na jej adresu.

"Och bože, chúďa zviera!!! Peťa, mysli!!!" napísala pod fotografiu jedna sklamaná fanúšička.

"Som smutná, tie reťaze sú strašne, veľmi nešťastný sloník..." pridala sa ďalšia.

"Veľmi smutné, keď niekto navštevuje podobné zariadenia, kde sú zvieratá týrané pre potešenie ľudí...o to horšie, keď sa niečo takéto prezentuje na verejnosti ako normálna vec (a vôbec, ako môže mať niekto radosť zo stretnutia so slonom, keď vidí tie reťaze a nástroj v ruke toho človeka?!)...ľudia s veľkým influence-potenciálom by si mali dať o to väčší pozor, čo verejne prezentujú a myslím, že tento typ cestovania byť to už byť nemal...slony sa na Sri Lanke dajú vidieť aj v národných parkoch za iných okolností," poriadne sa rozpísal nahnevaný Petrin fanúšik.

Komentáre nie sú len v slovenskom jazku, no ozývajú sa aj ľudia vo francúzštine, poľštine, angličtine a ďalších jazykoch. Vlhová na komentáre zatiaľ nezareagovala.