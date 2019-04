Roztomilejších súťažiacich ste na Slovensku ešte nevideli: Tieto králiky doskočia aj tri metre

Roztomilí súťažiaci! Počas veľkonočného víkendu sa v hlavnom meste skákalo cez prekážky.

V skokoch sa predbiehali hebké králiky so svojimi sympatickými chovateľkami. Organizátor Jozef Beňuška a súťažiace dievčatá nám porozprávali o tomto netradičnom športe, ale aj o tom, ako urobiť z králika víťaza. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jozef Beňuška sa tejto disciplíne venuje už štvrtý rok. „Králiky sú veľmi inteligentné zvieratá. Keď sa im venujete, dajú sa veľmi dobre vycvičiť,“ vysvetľuje. Počas veľkonočného víkendu súťažilo v Bratislave štrnásť dievčat s 35 chlpáčmi v štyroch disciplínach.

„Človek musí mať s nimi trpezlivosť, každý z nich je iný a na každého platí niečo iné.“ prezradila súťažiaca Kateřina (17) z Česka. Dievčatá ich ovládajú cmukaním a dohováraním, pri zmene smeru si pomáhajú vodidlom. „Každý králik chce skákať, nie je to žiadna drezúra, proste ich to baví,“ uzatvára Beňuška.

Na každého platí niečo iné

Počas veľkonočného víkendu v Bratislave súťažilo štrnásť dievčat s 35 králikmi v štyroch disciplínach - rovinka, parkúr, skok vysoký a skok ďaleký. „Ja mám doma 16 králikov, dnes so mnou súťaží seďem. Každý z nich má svoje meno, aj keď sa mi to občas pletie,“ smeje sa súťažiaca Kateřina (17) z Česka, ktorá trénuje králiky už šesť rokov a získala množstvo ocenení. Aký je jej recept na úspech v králičích pretekoch?

„Človek musí mať s nimi trpezlivosť, každý z nich je iný a na každého platí niečo iné. Hlavne to toho králika musí baviť, inak s ním nepohnete,“ usmieva sa Kateřina. Dievčatá ich ovládajú cmukaním a dohováraním, pri zmene smeru si pomáhajú vodidlom.

„Každý králik chce skákať, nie je to žiadna drezúra, proste ich to baví,“ vysvetľuje pán Beňuška. „Králik by mal mať do 2,5 kila, hlavne nemôže byť prekrmovaný, aby vládal skákať, ostatné už závisí od tréningu,“ uzavrel.