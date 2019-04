Michaelu zobudil naliehavý krik: Krutosť, akej sa dopustili na jej psíkoch, nemá obdoby!

Z tej hrôzy sa nedokáže spamätať. Michaelu (34) z obce Čakany (okr. Dunajská Streda) zobudil v noci z piatka na sobotu krik chlapov z dediny, že u nich v zadnej časti pozemku horí.

Na ten pohľad už do smrti nezabudne. Zatiaľ neznámy páchateľ podpálil koterec s jej milovanými poľovníckymi psami, ktoré v ňom zaživa zhoreli. Stačilo málo a dom, v ktorom spala päťčlenná rodina, by tiež ľahol popolom.

Milovníčku zvierat Michaelu zobudil okolo pol tretej ráno naliehavý krik. „Koterec bol už v plameňoch a v ňom aj naši miláčikovia, pes Alex a sučka Bigi,“ s plačom opisuje Michaela najhoršiu noc svojho života. Psy boli súčasťou rodiny, život bez nich si teraz nedokáže predstaviť. V koterci boli len v najnutnejších prípadoch, väčšinou voľne behali po dvore a po dome.

„V tú noc sme prišli s manželom domov okolo jednej v noci. Psy pokojne spali v koterci, a tak sme ich tam nechali a išli sme si ľahnúť. Odvtedy som ich už živých nevidela. Hasiči ma utešili aspoň tým, že zrejme spali a udusili sa schúlené,“ vraví majiteľka psov.

Nejde jej však do hlavy, že sa nezobudili a neštekali. „Musel to urobiť niekto, koho poznali. Polial voliéru horľavinou a tá vzbĺkla. Mohol sa chytiť aj náš dom, keby ľudia včas nezbadali plamene. Všetci sme spali, nechcem si to ani predstaviť,“ krúti hlavou vydesená Michaela.

Podľa nej sa ku kotercu musel niekto priblížiť s horľavinou od ich suseda. „Od zadnej steny delí jeho pozemok len pletivo a kopec zhnitej trávy, ktorú tam ukladá,“ dodala nešťastná Michaela. Vecou sa zaoberajú muži zákona. „Polícia prípad vyšetruje,“ potvrdila Martina Kredatusová, trnavská krajská policajná hovorkyňa.