Slová chvály na adresu Cibulkovej: Si príkladom bojovnosti a pracovitosti

Dominika Cibulková vo svojom poslednom fedcupovom zápase v kariére získala v úvodnej nedeľňajšej dvojhre rozhodujúci tretí bod pre svoj tím vo víkendovom play-off stretnutí Slovensko - Brazília o udržanie v II. svetovej skupiny Pohára federácie 2020 tenisových reprezentačných družstiev žien.

Finalistka Australian Open 2014 Cibulková si v súboji jednotiek oboch tímov poradila s Beatriz Haddadovou-Maiovou za 104 minút 7:6 (3), 6:0. Slovensko sa tak udržalo v II. svetovej skupine aj pre budúci rok.

"V mene Slovenského tenisového zväzu (STZ) a v mene všetkých fanúšikov ti ďakujem za tvoju úžasnú kariéru. Za množstvo prekrásnych zápasov, ktoré si v Pohári federácie odohrala. Prajem ti v tenisovej kariére i v súkromnom živote veľa úspechov. Ďakujeme," povedal prezident STZ Tibor Macko.

"Je to aj pre mňa ťažká chvíľa. Myslím si, že výkony, ktoré si cez víkend podala, ukázali, prečo si ťa ľudia budú pamätať. Si príkladom bojovnosti a pracovitosti. Dokázala si do prípravy na zápasy dávať všetko a tak si ťa budem pamätať," uviedol kapitán slovenského tímu a osobný kouč Cibulkovej Matej Lipták.

"Chcela by som sa všetkým poďakovať, že ste nás aj počas sviatkov prišli povzbudiť v hojnom počte. Boli ste super. Ďakujem," uviedla Cibulková pri rozlúčkovej ceremónii priamo na kurte.

"Snažila som sa nemyslieť na rozlúčku. Niekedy je ťažké nepredbehnúť myseľ, to čo chcem aby sa stalo a aby to dopadlo dobre. Tento víkend som však udržala chladnú hlavu a naozaj si to veľmi cením, lebo to nebolo jednoduché. Občas mi utekali myšlienky, či to dopadne dobre. Bolo to iné, ako v predošlých zápasoch. V sobotu som bola nervóznejšia, až som bola netradične nesvoja. Takže som si to takto odbila už včera a dnes som začínala voľnejšie. So súperkou som sa na začiatku zápasu oťukávala. Po prvom sete som ju potom zvalcovala. Kritické chvíle v prvom ste prišli za stavu 3:5. Mala som brejkbaly, ktoré som najprv nedokázala využiť.

Musela som bojovať, veľmi mi pomohli aj diváci. Možno na turnaji by som sa nechala zlomiť, ale pred domáci divákmi som to nedopustila. Som rada, ze sa mi takto podarilo rozlúčiť s Fed Cupom. Vidím medzi dievčatami veľký potenciál. Verím, že budú verné reprezentácii." dodala Cibulková pre RTVS.