Newyorčanku Sharon inšpirovali Meghan a Kate: Netradičná záľuba, ktorú si zamiluje každá žena!

Fanúšička kráľovskej rodiny obdivuje outfity vojvodkyne Meghan. Sharon Adler (37) z New Yorku kopíruje oblečenie vojvodkyne tak, že si nájde ich lacnú alternatívu.

Sharon sa prvý raz začala zaujímať o kráľovskú módu v roku 2010, keď Kate a William oznámili zasnúbenie. Finančná riaditeľka podľa portálu The Sun minulý rok obrátila svoju pozornosť na Meghan.

"Zamilovala som sa do štýlu Kate Middleton, keď mala na sebe tie nádherné šaty počas oznámenia zásnub s Williamom. Bola taká krásna a tiež sa mi páčila ako človek. Vždy sa zdala pozitívne naladená a starostlivá, proste som sa k jej štýlu priklonila. Hneď som však prepadla aj Meghaninmu ležérnému štýlu. Veľmi sa bavím, keď vytváram outfity inšpirované týmito silnými ženami," uviedla Sharon.

Sharon tvrdí, že je počas vytvárania "kráľovského šatníka" veľmi vynaliezavá. Keďže Meghan a Kate nosia aj dizajnérske kúsky, snaží sa ich napodobniť v primeranejšej cene. Sleduje zľavy, no pozerá aj bežné obchody či ebay. "Keď sa obliekam ako ony, dodáva mi to sebadôveru. Taktiež mi to dáva pocit elegancie vojvodkýň kamkoľvek idem."