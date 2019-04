Sofinku vytrhli babke z náručia, na druhý deň ju našli vo Viedni: Muži podozriví z únosu mieria do väzby

Dvoch mužov, ktorých polícia podozrieva z utorkového únosu päťročného dievčaťa, poslal v piatok Obvodný súd pre Prahu 10 do väzby. Na otázku ČTK to uviedla hovorkyňa súdu Libuše Jungová.

Dievčinu vytrhli neznámi muži v utorok pred 13:00 jej babičke z náručia v ulici Vlasty Průchovej v Prahe 10 a naložili do pristaveného osobného auta značky Volvo. Polícia mala podozrenie, že by matka mohla chcieť svoju dcéru odviezť do zahraničia. Podozrivých mužov zadržali kriminalisti v Česku, dievča spolu s matkou v stredu ráno vypátrala polícia vo Viedni.

"Obvinení boli vzatí do väzby z dôvodu väzby kolúznej, tj. z obavy, že by mohli pôsobiť na doteraz nevypočutých svedkov," uviedla v piatok hovorkyňa súdu. Za trestný čin únosu hrozí dvojici zadržaných v prípade odsúdenia až osemročné väzenie. Vyšetrovatelia podľa policajného hovorcu Tomáša Hulana naďalej zisťujú, či sa na únose nepodieľali ešte ďalší ľudia. Z doterajších zistení vyplýva, že únos dievčaťa bol plánovaný a organizovaný, uviedol hovorca v stredu.

K vypátraniu prvého z únoscov prispel svedok, ktorý policajtom nahlásil pohyb vozidla únoscov po diaľnici D1. Policajti potom dvadsaťročného muža zadržali na parkovisku pri benzínovej stanice na 95. kilometri v smere do Prahy. O tri hodiny neskôr zadržali policajti na Krnovsku druhého muža, ktorý sa tiež na únose podieľal. Štyridsaťjedenročný muž bol podľa Hulana prekvapený, pretože nečakal, že by bol vypátraný tak rýchlo. Podľa informácií médií viedli rodičia o svoju dcéru ostrý spor. Žena svojho bývalého manžela obvinila, že dievča zneužíval. Ten zase tvrdí, že jeho bývalá partnerka má poruchu osobnosti a môže byť nebezpečná, uviedla Mladá fronta Dnes. Polícia teraz usiluje o vydanie zadržanej matky z Rakúska do Česka.