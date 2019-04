Babke vytrhli vnučku z náručia: Unesenú Sofinku našli vo Viedni

Päťročné dievča, ktoré v utorok uniesli v pražskej Uhříněvsi, policajti vypátrali.

Je zdravá a v poriadku, povedal v stredu ráno pre ČTK policajný hovorca Tomáš Hulan. Ďalšie informácie kriminalisti podľa neho zverejnia neskôr. Podľa informácií ČTK policajti našli hľadané dievča na letisku vo Viedni spoločne s jej matkou, po ktorej tiež pátrali. So svojou dcérou má štyridsaťjedenročná žena zakázaný styk, dievča bolo zverené do starostlivosti babičky.

"V tejto chvíli môžeme potvrdiť, že dievčatko bolo vypátrané. Je v poriadku a zdravé. Podrobnosti k celej udalosti prinesieme v najkratšej možnej dobe. Všetkým ďakujeme za pomoc pri pátraní," uviedli policajti na twitteri.

Dievča neznámi muži v utorok pred 13:00 vytrhli babičke z náručia na ulici Vlasty Průchovej v Prahe 10 Uhříněvsi a naložili do pristaveného osobného auta značky Volvo. Policajti uviedli, že únoscovia chceli dievča odviezť do zahraničia, pravdepodobne do Nemecka.