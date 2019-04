Muž chcel vojsť do katedrály: Keď strážnik zbadal, čo má v rukách, okamžite volal políciu

Američan, ktorého v stredu večer zatkli policajti v newyorskej Katedrále svätého Patrika s dvoma kanistrami benzínu, dvoma fľašami horľaviny a zapaľovačmi, mal kúpenú letenku do Talianska.

Tridsaťsedemročného Marca Lamparella z New Jersey navyše zatkli v newyorskej katedrále prvýkrát už pred niekoľkými dňami. Obe tieto informácie, ktoré vo štvrtok zverejnili americkí vyšetrovatelia, by mohli teoreticky naznačovať spojitosť s pondelňajším požiarom v parížskej katedrále Notre-Dame, pri ktorom bola zničená časť tejto významnej kultúrnej pamiatky.

Lamparella zatkli v stredu večer po tom, ako pri newyorskej katedrále zaparkoval svoj minivan, obišiel okolie a vrátil sa pre pripravené veci. Strážnik ho však do katedrály nechcel pustiť a privolal políciu. Muž pri vypočúvaní povedal, že si chcel cez katedrálu iby skrátiť cestu, aby sa dostal na Madison Avenue a že jeho autu došlo palivo. "Pozreli sme sa na vozidlo. Palivo mu nechýbalo a v tej chvíli sme ho vzali do väzby," uviedla newyorská polícia.

Príčinou požiaru parížskej katedrály Notre-Dame bol podľa francúzskych médií pravdepodobne elektrický skrat. Vo štvrtok to uviedla osoba z prostredia vyšetrovania tohto prípadu, ktorá si však priala zostať v anonymite. Ide zatiaľ podľa nej len o odhad vyšetrovateľov. Ešte stále totiž nemajú zelenú na to, aby vstúpili do objektu a začali v ňom pátrať po príčinách vzniku požiaru. Do budovy ich pustia až po tom, ako to bude pre nich bezpečné.

Požiar zachvátil katedrálu Notre-Dame v pondelok večer. Popolom ľahla ikonická veža v strede budovy, strecha katedrály i časť klenby. Zachrániť sa podarilo fasádu, dve hlavné zvonové veže a kamennú konštrukciu stavby.