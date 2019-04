Požiar Notre-Dame má svojho hrdinu: Neuveriteľný príbeh muža, ktorý zachránil tŕňovú korunu Ježiša

Riskovali vlastné životy. Úplnému zrúteniu katedrály Notre-Dame zabránila skupina 20 hasičov. S obrovským rizikom išli do veže a nedovolili, aby sa ničivé plamene dostali až k drevenej konštrukcii zvonice.

V prípade, že by začala horieť aj tá, 13-tonové zvony by sa odtrhli a zničili unikátnu gotickú pamiatku v centre Paríža. Medzi hrdinami bol aj hasičský kaplán Jean-Marc Fournier, ktorý z horúceho pekla zachránil dve vzácne relikvie - tŕňovú korunu a Oltárnu sviatosť. Neuveríte, aký životný príbeh má za sebou tento výnimočný muž. Jeho život je naozaj silný príbeh. Ako kňaz sa Jean-Marc Fournier niekoľkokrát pozeral smrti do očí.

Počas svojho pôsobenia v Afganistane prežil prepad, v ktorom zabili 10 vojakov. Neuveriteľnú odvahu preukázal aj pri teroristickom útoku v parížskom klube Bataclan, kde na koncerte prišlo o život 89 ľudí. Okrem toho, že pomáhal zraneným, duchovnú podporu poskytol aj tým, ktorí prišli o svojich bízkych. „Dal som kolektívne rozhrešenie, pretože ma katolícka cirkev oprávňuje,“ povedal v tom čase otec Fournier. Ani o 4 roky neskôr, pri požiari katedrály, nezávahal ani minútu a vrhol sa do horiaceho pekla.

Absolútny hrdina

Kaplánovi sa podarilo zachrániť nielen Oltárnu sviatosť, ale aj tŕňovú korunu. „Necítil vôbec žiadny strach, šiel rovno dovnútra katedrály po vzácne relikvie. Otec Fournier je absolútny hrdina,“ povedal na margo jeho činu jeden z hasičov. Zachrániť sa podarilo aj veľký organ a veľké maľby. „Veľké obrazy na prvý pohľad neboli ovplyvnené ohňom. Ale často dochádza v týchto situáciách k poškodeniu vodou,“ dodal francúzsky minister kultúry Franck Riester.

Hrozilo zrútenie zvonov

Hrdinami pondelňajšej noci bola najmä skupina asi 20 hasičov, ktorým sa doslova na poslednú chvíľu podarilo uhasiť ničivé plamene, ktoré sa šírili zo strechy do zvonice vo veži. „To zabránilo 13-tonovým zvonom, aby sa odtrhli a pri páde zničili celú vežu,“ prezradil štátny tajomník ministerstva vnútra Laurent Nuñez.

Odborníci už počas požiaru varovali úradníkov, že ak by drevená konštrukcia zvoníc zhorela, malo by to katastrofické následky. „Hasiči vstupovali do veží s vedomím rizika, že môžu prísť o život,“ dodal Nuñez. Vežu zachránili podľa odhadov približne pol hodiny pred tým, ako by už bolo neskoro.

Prácu záchranárov ocenil aj pápež František, ktorý sa v stredu v mene celej katolíckej cirkvi poďakoval všetkým hasičom, ktorí sa zapojili do záchrany unikátnej katedrály. „Vďačnosť celej cirkvi smeruje k všetkým, ktorí urobili, čo mohli, a dokonca riskovali svoje životy, aby chrám zachránili,“ povedal pápež počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Aká je história Kristovej tŕňovej koruny

Patrí k najvzácnejším pamiatkam, ktoré ukrývala Notre-Dame. Kresťania veria, že bola položená na hlavu Ježiša Krista pred jeho ukrižovaním. Tvoria ju prepletené vetvičky s tŕňami, ktoré sú zviazané zlatými niťami. Záznamy o existencii koruny sa začínajú v 6. storočí nášho letopočtu, keď sa predpokladá, že ju kresťania ukrývali v Jeruzaleme.

Počas krížových výprav v roku 1238 ju byzantský cisár z Konštantínopola dal kráľovi Ľudovítovi IX., aby získal jeho podporu a pokúsil sa zachovať jeho rozpadajúce sa impérium. Malý kúsok koruny mal byť umiestnený v centrálnej vežičke spolu s ďalšími relikviami, a preto sa predpokladalo, že zhorel na popol. Včera sa však v troskách podarilo nájsť medeného kohúta z veže, v ktorom boli relikvie ukryté, čo vzbudilo nové nádeje.

Prečo začali hasiť neskoro?

Protipožiarny alarm hlásil anomáliu už o 18.20 hod. „Došlo k počiatočnému poplachu, po ktorom sa overil tento stav, ale pracovník žiadny požiar nezistil,“ povedal parížsky prokurátor Rémy Heitz. Podľa zdroja Le Parisien sa tak mohlo stať preto, že pre počítačovú chybu alarm nahlásil zlý sektor.

Hlásič sa nanovo rozozvučal o 18.43, vtedy už požiar v krovoch zúril veľkou silou. Hasiči tak stratili vzácne minúty, ktoré mohli zohrať dôležitú úlohu pri záchrane slávneho chrámu. Ľudí z katedrály, v ktorej sa konala omša, okamžite evakuovali.