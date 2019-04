Francúzski boháči sa predbiehajú v tom, kto prispeje viac na opravu Notre-Dame: Pomôže aj Slovensko

Patriotizmus, aký sa len-tak nevidí! Horiaci symbol Francúzska vyvolal medzi obyvateľmi krajiny galského kohúta silnú vlnu emócií.

Pri plameňmi zachvátenej pamiatke sa zhromaždilo množstvo domácich, zem pod nimi pokropilo mnoho sĺz, veriaci spievali Ave Maria. Osud katedrály Notre-Dame nenechal chladnými ani najúspešnejších mužov krajiny. Prezident Macron sľúbil znovuvybudovanie historického skvostu a boháči z krajiny sa teraz doslova predbiehajú v tom, kto prispeje na opravu viac.

„Spoločne znovu postavíme Notre-Dame. Francúzi to očakávajú,“ vyhlásil v emotívnom prejave pred zničeným chrámom prezident Macron a prisľúbil spustenie medzinárodnej zbierky na obnovu katedrály. Tá ešte poriadne ani nevznikla a už na nej svieti pomyselných 300 miliónov, a to len od dvoch rodín! Francúzsky magnát, investor a zberateľ umenia Bernard Arnault neváhal a na obnovu sľúbil prispieť sumou 200 miliónov eur.

„Rodina Arnaultovcov a spoločnosť LVMH by chceli ukázať svoju solidaritu v čase tejto národnej tragédie a pridávame sa k snahe obnoviť symbol Francúzska, jeho dedičstva a jednoty,“ uviedla v stanovisku firma najbohatšieho muža krajiny. Druhou rodinou, ktorá neváhala otvoriť svoju peňaženku, je francúzska rodina Pinaultovcov, ktorej hlavou je miliardár François Pinault.

On a jeho syn François-Henri, ktorý je ženatý s herečkou Salmou Hayek, sľúbili dar vo výške 100 miliónov. „Toto je tragédia, ktorá má dosah na všetkých Francúzov,“ uviedol Pinault mladší vo vyhlásení.

Do večera sa k týmto boháčom pridala aj rodina dedičky firmy L'Oréal Françoise Bettencour Meyers. Tá tiež sľúbila 200 miliónov eur. Veľká ropná spoločnosť Total pridala ďalších sto a tak sa suma od štyroch najväčších darcov vyšplhala už na 600 miliónov. Ráta sa každé euro a každý Francúz chce prispieť svojou troškou. Na internete vzniklo už viac ako 100 zbierok na pomoc v súvislosti s požiarom katedrály.

Solidarita zo zahraničia

Patriotickí Francúzi nesú stratu národnej pamiatky ťažko a určite by dokázali svoj klenot opraviť aj sami z vlastného vrecka. Šéf Európskej rady Donald Tusk im však odkázal, že nemusia a ide tu o viac ako o peniaze.

„Vyzývam všetkých 28 členských štátov, aby na tejto úlohe spolupracovali. Viem, že Francúzsko by to dokázalo urobiť samo, ale v stávke je niečo viac ako len materiálna pomoc. Viaže nás niečo dôležitejšie a hlbšie, než sú zmluvy,“ odkázal Tusk na zasadnutí europarlamentu vo francúzskom Štrasburgu a pripomenul obnovu svojho rodného mesta Gdansk v Poľsku zdevastovaného počas druhej svetovej vojny. „Obnovíme aj vašu katedrálu,“ dodal.

Hlboké zarmútenie vyjadril a vyslanie odborníkov ponúkol aj ruský prezident Putin. Podporu vyjadrili aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, prezident USA Donald Trump, český premiér Andrej Babiš a smútok vyjadril aj slovenský prezident Andrej Kiska.

Patrick Pouyanné (55) Otvoriť galériu Patrick Pouyanné Zdroj: BENOIT TESSIER

● Plat riaditeľa Pouyanného: 3,8 mil. € ročne

● Výkonný riaditeľ firmy Total



● Tržby firmy: 210 miliárd € ročne



● Počet zamestnancov: 98 000

● Total je francúzska ropná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1924 a patrí medzi sedem veľkých ropných spoločností na svete.

Bernard Arnault (70) s rodinou Otvoriť galériu Bernard Arnault Zdroj: BENOIT TESSIER

● Majetok : 67,3 miliardy eur

● 4. miesto v rebríčku najbohatších ľudí sveta magazínu Forbes, 1. vo Francúzsku

● Vlastní značky: Christian Dior, Céline, Louis Vuitton, Bvlgari, TAG Heuer

● Zaujímavosť: Pinault vyfúkol Arnaultovi značku Gucci. Sú odvekí rivali v biznise.

Françoise Bettencour Meyers (65) s rodinou Otvoriť galériu Françoise Bettencour Meyers Zdroj: BENOIT TESSIER

● Majetok asi : 26,3 miliardy €

● 30. miesto v rebríčku najbohatších ľudí sveta magazínu Forbes, 2. vo Francúzsku

● Vlastní značky: Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, 50 % podiel v Stella McCartney

● Zaujímavosť: Jeho syn François-Henri je manželom herečky Salmy Hayek

François Pinault (82) s rodinou Otvoriť galériu François Pinault Zdroj: BENOIT TESSIER

● Majetok: 43,7 miliardy eur

● 15. miesto v rebríčku najbohatších ľudí podľa magazínu Forbes●

Vlastní značku: L'Oréal

● Zaujímavosť: Je najbohatšou ženou sveta. Majetok a tento titul zdedila po svojej mame Liliane Bettencourt v roku 2017. Predtým boli dlho rozhádané.

Prispeje aj slovenský Vlkolínec

Svojou troškou plánuje prispieť aj Ružomberok, na ktorého katastrálnom území sa nachádza aj pamiatka svetového dedičstva UNESCO. Všetky peniaze zo vstupného vyzbieraného v nadchádzajúci predĺžený víkend pôjdu na účet zbierky na opravu katedrály Notre-Dame.

Mesto si uvedomuje, že nejde o veľa peňazí, je to skôr gesto. „Podstatné je však si uvedomiť, že aj Notre-Dame aj Vlkolínec sú v zozname UNESCO. Preto by sa mali všetky pamiatky práve teraz zachovať sestersky a pomôcť. Mám za to, že teraz musíme stáť pri Notre-Dame,“ uviedol hovorca mesta Ružomberok Viktor Mydlo.