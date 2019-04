Ajax šokujúco vyradil Ronaldov Juventus, Messi zničil Manchester United

Futbalisti Ajaxu Amsterdam prekvapujúco postúpili do semifinále Ligy majstrov 2018/2019. Po minulotýždňovej domácej remíze 1:1 zvíťazili v utorkovej odvete na štadióne Juventusu Turín 2:1. Medzi najlepších štyroch sa dostala aj Barcelona, ktorá na Camp Nou zdolal Manchester United 3:0.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Juventus sa dostal do vedenia zásluhou Cristiana Ronalda, ale hostia vzápätí odpovedali Donnyho van de Beeka. Rozhodujúci gól strelil v druhom polčase kapitán Matthijs de Ligt. Ajax sa predstaví v semifinále LM prvýkrát od roku 1997. Jednoduchšie to mali Barcelončania, ktorí po 20 minútach viedli po zásahoch Lionela Messiho. Tretí gól pridal v druhom polčase Philippe Coutinho. United sa v dvojzápase nezmohli ani na jeden gól, minulý týždeň na Old Trafford podľahli 0:1.

V Turíne mohli ísť do vedenia prekvapujúco hostia. Po ukážkovej kombinácii sa lopta odrazila k Van de Beekovi, ten však prestrelil. Vzápätí na opačnej strane spoza veľkého vápna vypálil Dybala, ale vytiahol sa brankár Ajaxu Onana. V 28. min už bol prikrátky na hlavičku Cristiana Ronalda. Portugalský kanonier si nabehol na rohový kop Pjaniča a po zmätkoch v obrane hostí bez ťažkostí otvoril skóre. Jeho zásah odobril aj VAR. Juventus sa netešil dlho.Po zmene strán mohli hostia dokonať obrat. V 52. min si po krídle zbehol do šestnástky Ziyech, ale Szczesny jeho pokus zlikvidoval. Ajax sa slávneho súpera nebál a pokračoval v odvážnom výkone. Van de Beekovu strelu vytesnil Szczesny, Tadičovu prihrávku na Ziyecha, do stopercentnej príležitosti, v poslednej chvíli pokryl Pjanič, ale hostia sa napokon dočkali.Napriek tomu sa nepoučil a od tretieho gólu ho zachránilo iba ofsajdové postavenie zakončujúceho Ziyecha. Iskierku nádeje vykresala pre Juventus neprehľadná situácia v pokutovom území, ale rozhodca Turpin po konzultácii s VAR neodpískal ruku hosťujúceho obrancu a pochoval tohtosezónne ambície Turínčanov na celkové víťazstvo.Barcelona sa neuspokojila z náskoku 1:0 z prvého zápasu a začala aktívne. V 11. minúte spadol v pokutovom území United Rakitič, rozhodca Brych po konzultácii s VAR neodpísal pokutový kop. Domáci sa však tešili už o päť minút neskôr."Blaugranas" mohli pridať aj tretí gól a definitívne rozhodnúť, ale tentokrát De Gea vynikol, keď reflexívne vyrazil strelu Sergiho Roberta z bezprostrednej blízkosti do odkrytej brány.

V druhom polčase sa hralo medzi šestnástkami. Domáci v úvode nevyužili rohový kop a na opačnej strane nepochodil ani Manchester. Fanúšikovia Barcelony sa predsa dočkali. V 61. min Alba sklepol Coutinhovi, ten do tretice prekonal De Geu spoza šestnástky a definitívne rozhodol o postupe Barcelony do semifinále.

odvetné zápasy štvrťfinále LM 2018/2019 - sumáre:Góly: 16. a 20. Messi, 61. Coutinho, rozhodoval: Brych (Nem.), ŽK: Suarez (Barcelona)

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto (71. Semedo), Pique, Lenglet, Alba - Rakitič, Busquets, Arthur (75. Vidal) - Messi, Suarez, Coutinho (81. Dembele)

Manchester: De Gea - Jones, Lindelöf, Smalling, Young - McTominay, Fred, Pogba - Lingard (80. Sanchez), Rashford (73. Lukaku), Martial (65. Dalot)

/prvý zápas: 1:0, Barcelona postúpila do semifinále/

Góly: 28. Ronaldo - 34. Van de Beek, 67. De Ligt, rozhodoval: Turpin (Fr.), ŽK: Can, Ronaldo (obaja Juventus)

Juventus: Szczesny - De Sciglio (64. Cancelo), Rugani, Bonucci, Alex Sandro - Emre Can, Pjanič, Matuidi - Bernardeschi (80. Bentancur), Dybala (46. Kean), Ronaldo

Ajax: Onana - Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui (11. Sinkgraven, 82. Magallan) - Schöne, De Jong - Ziyech (88. Huntelaar), Van de Beek, Neres - Tadič

/prvý zápas: 1:1, Ajax Amsterdam postúpil do semifinále/