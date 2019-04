Spevák Joe Jonas si vezme herečku z Hry o tróny: Pri plánovaní svadby sa poučil z bratovej chyby

Americký spevák Joe Jonas bude mať na svadobnej hostine veľa piva.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dvadsaťdeväťročný interpret sa počas leta plánuje oženiť s 23-ročnou herečkou Sophie Turner, ktorá je známa zo seriálu Hry o tróny. V rozhovore pre Zach Sang Show tiež prezradil, že ich veľký deň sa bude konať vo Francúzsku. Dátum svadby však zatiaľ nie je známy. Spevák objasnil, že musia mať zásoby piva, pretože na svadbe jeho brata Nicka Jonasa spotrebu tohto nápoja podcenili.

,,Zobrali sme si ponaučenie z mojej svadby. Naši priatelia vypili veľa piva, ktoré napokon došlo, čo bol veľký problém," dodal 26-ročný Nick v spomínanej šou, kde s nimi bol aj najstarší brat Kevin. Ten doplnil, že namiesto piva začali na Nickovej svadbe piť tvrdý alkohol.



Joseph Adam "Joe" Jonas sa preslávil pôsobením v zoskupení Jonas Brothers, ktorého členmi sú aj jeho menovaní bratia Kevin a Nick. Spolu nahrali štyri štúdiové albumy It's About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008) a Lines, Vines And Trying Times (2009). V roku 2013 formácia oznámila koniec činnosti, no tento rok sa vrátili na scénu. Joe Jonas má na konte aj sólovku Fastlife (2011). Príležitostný herec v septembri 2015 oznámil založenie kapely DNCE, ktorej členmi sú bubeník Jack Lawless, basgitarista Cole Whittle a gitaristka JinJoo Lee. V novembri 2016 vydali eponymný debutový album.