Benedict Cumberbatch zrazil cyklistu, ten mu nič nedaroval: Slávneho herca vyfackal!

Herec Benedict Cumberbatch (42) jazdí ako hulvát na úzkych cestách anglického vidieka.

Vlani v septembri na jednej neprehľadnej ceste svojím luxusným Lamborghini zrazil cyklistu. Šesťdesiattriročný Michael Lawrence dal britskej hviezde pár faciek. A herca by mohol žalovať a podľa odborníkov dostať 20-tisíc libier odškodného.



K nehode došlo na ostrove Wight a Lawrence podľa svojich slov po páde utrpel tržnú ranu na ruke, z ktorej silno krvácal. Bývalý rybár v šoku začal Benedicta fackať. Herec privolanej polícii oznámil, že toto fyzické napadnutie nemieni riešiť právnou cestou. Hoci radili Lawrenceovi, aby požadoval odškodné, radšej to rieši len cez poisťovňu.



,,On vybehol z auta a začal revať ,Boli ste uprostred cesty!´ Michael sa rozzúril a plný adrenalínu reagoval tak, ako vie najlepšie, dal mu poriadnu facku. Ten nóbl herec mal šťastie, že nedostal priamo päsťou. Bolo to ako zo spomaleného filmu, kde jeden muž facká druhého a v tej chvíli mu strhne baseballovú čiapku a uvedomí si, že je to Benedict Cumberbatch. Michael mal takmer infarkt," uviedol Lawrenceov kamarát v rozhovore pre denník The Sun.