Migranti z Latinskej Ameriky vo veľkom žiadajú o azyl v Európe: Táto krajina je pre nich top

Venezuelčania a ďalší Latinskoameričania podávajú v rekordných počtoch žiadosti o azyl v európskych krajinách, ktoré sú skôr zvyknuté na migrantov z Blízkeho východu, Strednej Ázie a Afriky. Ukazujú to údaje zverejnené v pondelok.

Po občanoch zo Sýrie sú Venezuelčania druhou najväčšou skupinou medzi 57 000 ľuďmi, ktorí vo februári požiadali o azyl v EÚ, Švajčiarsku a Nórsku. Venezuelčania utekajúci zo svojej krajiny postihnutej krízou podali viac žiadostí o azyl než Afganci, Iračania a Nigérijčania, teda ďalšie najväčšie skupiny uchádzajúce sa o azyl. Vo vyhlásení to napísal Európsky podporný úrad pre azyl (EASO).

"Fakt, že Venezuelčania podali viac žiadostí než Afganci, je jasne pozorovateľný," uviedol EASO, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP. Vo februári požiadalo o azyl 3 995 Venezuelčanov, čo je nárast o 51 percent oproti januáru a takmer trojnásobok počtu spred roka, dodal EASO.

Vo Venezuele sa vo februári zhoršila politická, hospodárska a humanitárna kríza, ktorá vyplynula zo znovuzvolenia prezidenta Nicolása Madura. Proti nemu namietala opozícia a protestovala aj verejnosť.

EASO uviedol, že Sýrčania, ktorí utekali pred osemročnou občianskou vojnou, podali 5 393 žiadostí, nepatrne menej než v januári. Afganské žiadosti klesli na úroveň z decembra 2018, hoci bol tento počet o 31 percent vyšší v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017. EASO informoval, že o azyl požiadalo vo februári 1 937 Kolumbijčanov, 731 Salvádorčanov, 616 Nikaragujčanov a 592 Hondurasanov. Takisto podalo žiadosť 351 občanov Haiti, 323 štátnych príslušníkov Peru, 112 Kubáncov a 73 Guatemalčanov.

Väčšina uchádzačov si želá žiť v Španielsku.

EASO uviedol, že kolumbijské žiadosti takisto dosiahli rekordne vysoký počet, nárast oproti januáru bol až o 47 percent a viac ako trojnásobný oproti predchádzajúcemu roku. Kolumbijčania sú teraz na desiatej priečke žiadajúcich o azyl v Európe. Prudko stúpol aj počet nikaragujských žiadateľov - vo februári 2018 ich bolo len deväť, ale vo februári tohto roka už 616.

Európska únia čelila v roku 2015 najhoršej migračnej kríze od druhej svetovej vojny, pričom do EÚ vstúpil zo Sýrie a ďalších blízkovýchodných či afrických štátov vyše milión ľudí. EÚ rázne obmedzila prúd migrantov vďaka spolupráci s Tureckom a Líbyou, ktoré zriadili zóny pre migrantov, snažiacich sa dostať cez Stredozemné more do Európy.