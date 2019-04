Manželov Adrianu († 49) a Jozefa († 46) pochovali: Do neba im spieval Pátrovič

Rozlúčka plná bolesti. V pondelok pochovali manželov Adrianu († 49) a Jozefa († 46), ktorých našli na začiatku apríla dobodaných v garáži ich rodinného domu v trnavskej mestskej časti Modranka.

Na poslednej ceste ich odprevadilo približne tisíc smútiacich. Po manželoch ostali dve dcérky - Andrejka (15) a Patrícia (18). Pohrebný obrad celebrovalo až šesť kňazov, medzi ktorými bol aj Jozefov brat, kňaz Miroslav. Na pohreb prišiel aj Jozef Pátrovič (78), známy zo súťaže Česko Slovensko má talent.

Posledná rozlúčka so zosnulými sa začala svätou omšou. „Nemalo by sa stávať, že deti pochovávajú rodičov. Je to veľká skúška a momentálne nevieme prečo. No sme tu všetci pre vás, aby sme vás povzbudili,“ povedal duchovný vo svojej kázni.

Pri pohrebnom obrade najviac trpeli dcéry zosnulých manželov - Patrícia a Andrejka. Obe sa museli podopierať o blízkych. Vychovávať sestry teraz bude Adrianina sestra, ktorá si ich zobrala k sebe okamžite po brutálnej vražde. Na otázku, prečo došlo k takejto veľkej tragédii, všetci nemo hľadajú odpoveď. Okrem rodiny, kamarátov, kolegov a známych sa na pohrebe objavil aj Jozef Pátrovič (78), známy z talentovej súťaže. „Hral tam a spieval. Podľa mňa sa musel s nebohým Jožkom poznať, inak by tu nebol,“ povedali nám ľudia na pohrebe.

Manželia zahynuli 6. apríla. Dcéra Patrícia si všimla, že pred garážou ich rodinného domu v Modranke sú krvavé stopy. Keďže garáž bola zatvorená, zalarmovala hasičov aj políciu. V šoku zostali všetci, keď na zemi uvideli mŕtve telá v kaluži krvi ležiace dolu tvárou. Pri manželoch bol kuchynský nôž. Polícia začala trestné stíhanie pre vraždu. Najviac pravdepodobné však je, že manželia sa medzi sebou pobodali.