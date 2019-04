Záhadná smrť Adriany († 49) a Jozefa († 46): Bývalý vyšetrovateľ prišiel so šokujúcou príčinou tragédie

Čo sa mohlo stať za zavretou bránou? Nepochopiteľná smrť manželov Adriany († 49) a Jozefa († 46) z trnavskej Modranky máta rodinu, známych a kamarátov už od soboty.

Všetci sa pýtajú dookola to isté: Prečo museli odísť z tohto sveta tak brutálne? Skrývali nejaké tajomstvo?

Skúsený bezpečnostný analytik a bývalý vyšetrovateľ vyslovil i verziu, že mohlo ísť aj o neveru a prípadné zistenie jedného z manželov priviedlo až k strašnému skratu. Navonok dokonalé manželstvo v sobotu ukončila tragédia. Staršia dcéra páru Patrícia (18) si všimla, že pred garážou sú krvavé stopy. Garáž bola zatvorená, a tak rýchlo zalarmovala hasičov aj policajtov. Vzápätí ich čakal strašný nález - Adriana a Jozef ležali v kaluži krvi tvárou dolu, neďaleko bol nôž.

Obaja mali niekoľko desiatok bodnorezných rán na tele. „Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Nateraz sa však polícia viac k prípadu nevyjadruje. Otvoriť galériu Adriana († 49) a Jozef († 46) boli podľa rodiny i susedov harmonický pár. Zdroj: fb Muži zákona sú každopádne od soboty na nohách, len aby prišli na to, čo sa mohlo stať. „Ako prvá verzia by pokojne mohla byť práve nevera. Navonok možno fungovali ukážkovo, no možno jeden prišiel druhému na neveru a mohlo prísť ku skratu,“ vraví bývalý vyšetrovateľ Albín Geršič.

Nemyslí si však, že by malo ísť o vraždu z tretej strany. „Neviem si predstaviť, že by tam niekto prišiel, zamkol garáž a manželov dobodal. Museli by sa brániť, kričať, niekto by musel niečo počuť, prípadne ak boli deti doma a vrah by prišiel, nemyslím si, že by nevedel, že deti sú doma,“ myslí si. Podľa neho polícia teraz musí zistiť, aké zranenia mali obaja manželia. „Inak útočí žena a inak muž,“ hovorí Geršič, ktorý taktiež nevylučuje, že manželia mohli mať nejakú dohodu a tú mohol niekto porušiť a došlo ku skratu.

Jozef a Adriana si žili podľa miestnych veľmi dobre. Mali nový dom, dobrú prácu a šikovné deti. Jozef vlastnil firmu v Trnave, kde v pondelok nikto nebol. „Ani netušíme, čo teraz bude s firmou. Majiteľ je mŕtvy a ťažko povedať, čo ďalej,“ hovorili ľudia z vedľajších firiem. Rodinný dom manželov je stále zapečatený, horia pri ňom sviečky a sú položené kvety. Deti, ktoré manželia po sebe zanechali, sú u svojej tety, kde zrejme už navždy zostanú.