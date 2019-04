Meghan čoskoro privedie na svet kráľovského potomka: Náhla zmena plánov a pôrod do vody

Vojvodkyňa Meghan a princ Harry sa dočkajú dieťatka už tento mesiac.

Podľa predchádzajúcich informácií to vyzeralo, že bude bývalá americká herečka rodiť v domácom prostredí. Krátko pred pôrodom však prišla zmena. Podľa zdrojov blízkych kráľovskej rodine si mala Meghan napokon vybrať Kensingtonské krídlo v nemocnici Chelsea and Westminster Hospital v Londýne, kde rodila jej blízka priateľka Amal Clooney, manželka amerického herca Georgea Clooneyho.

,,Meghan si vybrala to zdravotné zariadenie z dvoch dôvodov. Po prvé, majú viacero uznávaných pôrodníčok a pôrodných asistentiek a ona veľmi chce, aby pri jej pôrode asistovala žena. Ďalším dôvodom je, že podporujú alternatívne možnosti a dávajú rodičom na výber pred, počas aj po pôrode. A je to, samozrejme, jedno z najbezpečnejších miest, kde by Meghan mohla rodiť,“ informoval denník The Sun vo svojom nedeľnom vydaní.

Daily Mail zase dodáva, že tehotná vojvodkyňa má chcieť pôrod do vody, na ktorý sa pripravuje pomocou meditácií a jogy. Buckinghamský palác už skôr potvrdil, že Meghan a Harry nebudú o narodení potomka informovať bezprostredne potom, keďže chcú príchod bábätka na svet najprv osláviť v súkromí.