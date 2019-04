Budúca prezidentka o slovenských politikoch: Ako vníma Fica, Pellegriniho či Danka?

Zvolením za prezidentku sa jej zmenil život! Čo bude ďalej?

Ako sa Zuzana Čaputová pripravuje na prevzatie najvyššej ústavnej funkcie? To prezradila v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Prezident Andrej Kiska oznámil založenie svojej politickej strany. Donedávna sa pritom zdalo, že má blízko k vašej strane Progresívne Slovensko, dokonca prebehli aj nejaké rokovania. Čo si o tom myslíte?

- Musím iba rešpektovať to, že sa pán prezident nestotožnil s projektom Progresívneho Slovenska, aby sa stal trebárs v budúcnosti jeho súčasťou. Rozhodol sa pre svoj vlastný autonómny projekt. Je možné, že z toho vyrastie subjekt, ktorý bude perspektívne partnerom na spoluprácu pre strany, ako je PS, Spolu alebo prípadne ďalšie.

Ivan Štefunko a Michal Truban z Progresívneho Slovenska mali pomerne ostré vyjadrenia o novej strane. Hovorili, že ten projekt je zbytočný a triešti opozičnú politiku na Slovensku.

- Skôr to hodnotím ako jav, ktorý pozorujem a konštatujem, že to tak skrátka je. To, čo považujem za nesmierne dôležité, je schopnosť následne spolupracovať, či už po voľbách, alebo pred nimi.

Máte už lepšie predstavy o vašich poradcoch v paláci?

- Je to jedna z vecí, na ktorej pracujeme. Je to však stále vec dobrého vytypovania ľudí, a zároveň procesu ich oslovenia. Pre niektorých to môže znamenať odklon od ich doterajšej profesie, takže je to proces, ktorý trvá týždne. Budem rada, ak postavíme skvelý tím ľudí, ktorí budú obohatením a sú schopní uvažovať aj inak ako ja.

Ponechali by ste si niekoho z Kiskovho tímu?

- Ak máte na mysli poradný tím, tak to je otvorená vec. Pokiaľ ide o výkonný tím, tak pán Peter Bátor ako šéf zahranično-politického odboru tam zostáva.

Prezident Kiska rozdával svoj plat na charitu. Čo budete vy robiť s prezidentským platom?

- Budem z neho žiť. Úplne úprimne, nie som v takej situácii ako pán Kiska, ale to sa vôbec nevylučuje s tým, aby som bola veľkorysá.

Keď nastúpite do prezidentskej funkcie, zverejníte svoj zdravotný stav?

- Nemám s tým problém.

Počas kampane bola spochybňovaná vaša znalosť cudzích jazykov. Idete na tom popracovať?

- Je to skôr o tom, že cudzí jazyk som používala skôr v neformálnom kontakte než ako diplomatický nástroj. Taktiež je rozdiel rozprávať sa s kamarátmi a na verejnosti. Po anglicky hovorím a viac by som sa chcela zamerať na ruštinu. Vedela som vynikajúco po rusky, mala som skvelú profesorku, ale zanedbala som to...

Zahrajme si takú hru. Poviem vám meno politika a vy, čo vám prvé napadne, ako ho vnímate. Prvé meno - Robert Fico.

Otvoriť galériu Robert Fico. Zdroj: ik - Rokovala som s ním dvakrát v súvislosti s pezinskou skládkou. Tá skúsenosť z osobného stretnutia bola prekvapivo iná, stretla som sa s inou podobou Roberta Fica, ako ho vnímam v médiách.

Peter Pellegrini.

- Premiér krajiny, ktorého vnímam ako človeka, s ktorým, predpokladám, bude možný konštruktívny dialóg.

Andrej Kiska.

- Prezident, ktorý vniesol do slovenskej politiky inakosť. V dobrom zmysle slova. Politik, ktorého vnímam, že je autentický, že šiel do politiky s motívmi, ktoré boli férové.

Andrej Danko.

- Človek, ktorého nepoznám osobne a signály, ktoré vnímam cez médiá, sú v istom zmysle sporné. Budú ma zaujímať jeho postoje, keď sa s ním budem môcť bližšie zoznámiť.

Béla Bugár.

Otvoriť galériu Béla Bugár Zdroj: anc

- Je to človek, ktorý predstavoval stranu, ktorú som v posledných voľbách volila. Aj kvôli ďalším politikom, ktorí v tej strane boli. Nemal ľahkú pozíciu v súvislosti so zostavovaním vlády v tomto volebnom období. Jeho argument, že konal v medziach možného, nedokážem dobre stotožniť. Rozhodol sa pre túto cestu, ktorá pre mňa bola spojená s istými sklamaniami.

Richard Sulík.

- Mali sme len jeden osobný rozhovor. Vnímam ho tak, že v poslednej dobe viac pôsobí v europarlamente ako na domácej politickej scéne.

Igor Matovič.

- Veľmi osobitá postava v slovenskej politike. Verím mu v tom zámere robiť dobré veci, zároveň niekedy používa slovník, ktorý mne nie je blízky.

Doteraz ste boli obyčajným človekom. Ako sa vyrovnávate s tým, že minimálne ďalších päť rokov už nebudete viesť normálny život? Nebudete šoférovať, nebudete doma, keď prídu dcéry večer domov, aby ste sa porozprávali...

- Budem sa veľmi usilovať, aby môj prezidentský život zostal čo najbližšie tomu, ktorý som viedla doposiaľ. Samozrejme, že to nebude úplne možné. Ako ste povedali, nebudem môcť šoférovať auto, pričom ja som mala šoférovanie veľmi rada. Pokiaľ ide o moje deti a kontakt s nimi, tak na tom mi veľmi záleží. Je to veľká výzva pre každú zamestnanú mamu alebo otca. Každý z nás zvádzame ten boj robiť kvalitne svoju profesiu a byť zároveň dobrým rodičom. Ja som aj predtým robila veľa, ale vždy som sa snažila vytvoriť si priestor pre svoje deti a udržať ho v plnej kvalite. Byť tam pre ne.