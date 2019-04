Nevidiaci majster sveta v lyžovaní Marek Kubačka: Na svahu musím plne dôverovať navádzačke

Nielen Peťa Vlhová je našou majsterkou sveta v alpskom lyžovaní. Už niekoľko rokov patríme k svetovej špičke v lyžovaní nevidiacich.

Na Štrbskom Plese sa cez víkend odmeňovali naši nevidiaci lyžiari. Oravčan Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou sa stali majstrami sveta v zjazde nevidiacich kategórie B1 v Krajinskej Gore v Slovinsku koncom januára.

Marek prišiel o zrak pri hre ešte ako dieťa a od deviatich rokov sa o neho staral pedagóg z Levoče Jozef Cirbus. „Bol som jeho prvý tréner aj navádzač až do dospelosti. Viete si predstaviť ísť dolu svahom viac ako stokilometrovou rýchlosťou a nič nevidieť. Marek to zvláda bravúrne a dnes je historicky prvý majster sveta v zjazde na lyžiach úplne nevidiacich,“ so slzami v očiach nám prezradil Cirbus.

Jozefa na štyri roky nahradila navádzačka Natália Karpišová a dnes Mareka sprevádza Mária Zaťovičová, ktorá má na chrbte megafón a na prilbe mikrofón a takto ho vedie do cieľa pomedzi bránky. Marek sa na svahu orientuje podľa presných povelov a sily a smeru zvuku. „Máme presne dohodnuté povely, napríklad hop a re, čo znamená zatočiť doprava, hop a li zatočiť doľava,“prezradila Mária.

„K lyžovaniu ma po strate zraku v deviatich rokoch doviedol otec cez Jozefa Cirbusa. Asi treba mať prah sebazáchovy a strachu trochu posunutý, plne dôverovať navádzačovi a byť stopercentne koncentrovaný,“ priznal Marek (30), rodák z Dolného Kubína, a prezradil aj svoj nový cieľ „O tri roky je paralympiáda a tam by som sa chcel nielen opäť dostať, ale aj siahnuť po nejakej novej méte.“