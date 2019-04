Život Janky († 32) vyhasol cestou z hôr: Malý Janko si s mamou už viac nezalyžuje

Z obľúbenej lyžovačky sa už nevrátila. Po ceste zo zimných radovánok vyhasol život mamičky Janky († 32) z Liptovského Hrádku, ktorá v aute viezla aj synčeka Janka (10) a jeho kamaráta (10). Žena zišla z cesty a autom narazila v Demänovskej doline (okr. Liptovský Mikuláš) rovnno do stromu. Na mieste bola mŕtva!

Janka často chodievala na lyžovačku so svojím jediným synom Jankom (10). Tentoraz so sebou zobrali aj jeho kamaráta. Cesta domov sa však razom zmenila na tragédiu. „Vodička na aute Škoda Octavia v smere na Liptovský Mikuláš z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru, kde narazila do stromu. Pri dopravnej nehode utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Nedokázali jej už pomôcť ani privolaní záchranári. Obe deti sa zranili. Janko ľahko, no jeho kamaráta dokonca museli oživovať. V umelom spánku ho previezli do nemocnice. Jankini známi aj susedia sú z jej smrti šokovaní. Nikto si nevie vysvetliť, čo sa na ceste mohlo stať, že mladá žena narazila do stromu.

„Janka pracovala ako čašníčka, naposledy robila v Jasnej. Bola to veľmi slušná a pracovitá žena. Rada športovala a k tomu viedla aj syna Janka. Škoda takého mladého života,“ povedal sused z paneláka, kde žena dlhé roky bývala so svojím partnerom a synčekom. Podľa Balogovej okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície.