Bývalý šprintér Usain Bolt: Pravda o mojom tetovaní!

Budú to už dva roky, čo zavesil tretry na klinec. Bývalý jamajský šprintér Usain Bolt (32) to skúšal s futbalom, ale medzi profesionálmi sa nepresadil.

Svetový rekordér v behoch na 100 i 200 m v rozhovore pre francúzsky L´Equipe prezradil pár vecí zo svojho súkromia a kam smeruje jeho život.

„Mám tridsaťdva rokov a viac ako polovicu života som bol v jednom kole. Zistil som, že som žil možno ešte rýchlejšie, než som behal. Je čas zvoľniť a priznám sa, že moja najobľúbenejšia práca je leňošenie,“ prezradil osemnásobný olympijský šampión.

Bolt, najväčšia atletická osobnosť všetkých čias, ale svoj šport takmer vôbec nesleduje: „Bol som zaneprázdnený, večne na cestách. Ale stále som v kontakte s ľuďmi z atletiky, ktorí mi vravia, čo sa deje.“

Na majstrovstvá sveta do Dohy ale usmievavý Jamajčan pricestuje. „Oslovili ma, že by som mohol robiť poradcu. Ale mňa to skôr láka sledovať zvonku. Pozorovať, vnímať to napätie, čo tam je. Ešte viac sa však teším do Tokia na olympiádu. Chcem ísť na iné športy, v minulosti som to nestíhal,“ vysvetlil Bolt, ktorý stále odmieta tetovania a piercing. „Za to vďačím svojmu otcovi. On mi to zakazoval. Ani mi to v dvadsiatke nepripadalo zaujímavé. A viete, ako divne vypadá tetovanie na čiernej koži?,“ uzavrel Bolt.