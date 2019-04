Slovenskí dobrovoľníci sa opäť činili: Kým Nitrania čistili Zobor, v Starej Ľubovni vyzbierali až 120 ton odpadu

Viac ako sto dobrovoľníkov, turistov, milovníkov prírody, žiakov a študentov sa po roku opäť stretlo na nitrianskom Zobore na 11. ročníku Jarného čistenia Zobora.

Dobrovoľníci cez víkend dostali pracovné rukavice a vrecká na odpad. Postupne vyčistili od nahromadeného odpadu turistické chodníky a ich okolie medzi Dražovcami, Pyramídou, Zoborom a Žibricou. Podujatie zorganizoval Nitriansky horský spolok (NHS) v spolupráci s mestom Nitra a Správou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

Zámerom organizátorov bola aj asanácia nelegálnych skládok na území prírodnej rezervácie Lupka a nad mestskou časťou Dražovce, kde sa každoročne hromadí veľa odpadu. „Nelegálne skládky sú dlhodobým problémom, práve z nich pochádza väčšia časť z vyzbieraného odpadu,“ povedal predseda NHS Patrik Együd. Počas uplynulých desiatich ročníkov akcie bolo vyzbieraných zhruba 28 ton odpadu, v tomto roku sa podarilo vyzbierať ďalšie dva veľkokapacitné kontejnery plné odpadu. Jeho likvidáciu zabezpečí mesto prostredníctvom spoločnosti Nitrianske komunálne služby.

Organizátori sa zhodujú na tom, že problémom znečistenia Zoborských vrchov sú blízkosť veľkého mesta, ľahká dostupnosť tohto územia a nezodpovednosť ľudí. Odpad namiesto zberových dvorov, kde sa dá odovzdať, vyvážajú do prírody, prípadne prázdne obaly z potravín, ktoré si vzali na túru, neznesú dole do mesta, ale vyhodia ich v prírode.

Viac ako 120 ton odpadu v Starej Ľubovni

V Starej Ľubovni aj tento rok zrealizovali jarné upratovanie pod názvom „Upracme si svoje mesto“. Počas niekoľkých dní sa mohli obyvatelia zbaviť nahromadených odpadov a nečistôt z verejných priestranstiev po zimnom období. „Akcia sa uskutočnila v termíne od 2. apríla až do 12. apríla, pre veľký záujem verejnosti, keď boli na 17 stanovištiach v rámci mesta rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na zmesový odpad a bio odpad. Mestské spoločnosti VPS, p. o., Slobyterm, s. r. o., a Ekos, s. r. o., zrealizovali dohromady 109 vývozov odpadu, pričom sa vyzbieralo takmer 94 ton komunálneho a viac než 28 ton bio odpadu,“ uviedol referent životného prostredia a civilnej ochrany na Mestskom úrade v Starej Ľubovni Miroslav Pristaš.

Dodal, že k uprataniu mesta i jeho okolitej prírody prispeli aj dobrovoľníci, a to vďaka iniciatíve Centra voľného času (CVČ) a Klubu slovenských turistov (KST) v Starej Ľubovni, ktorým vrecia na odpad a ich následný zvoz zabezpečila mestská spoločnosť Ekos. „Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do čoraz úspešnejšej akcie, ale aj dobrovoľníkom, organizujúcim ďalšie iniciatívy zamerané na čistenie mesta i jeho okolia. Svojím aktívnym prístupom pomáhajú zlepšiť a skrášliť životné prostredie v našej Ľubovni. Veríme, že počas nasledujúcich rokov sa budeme tešiť nielen z nárastu počtu jednotlivcov zapojených do takejto formy upratovania, ale aj z eliminácie množstva odpadu nachádzajúceho sa na verejných priestranstvách,“ uzatvára primátor Ľuboš Tomko.