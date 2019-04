Beňova († 54) snúbenica Lenka podporuje talent synčeka: O jeho budúcnosti má jasnú predstavu

Pokračuje v načatej kariére! Markizák a politik Robo Beňo († 54) zanechal po sebe veľmi talentovaného synčeka Nikolu (6).

Chlapček podedil po slávnom tatovi okrem iného aj dar reči a tento talent rozvíja jeho mama Lenka Kapustová (31). Verí, že nadanému školákovi televízni tvorcovia znovu dajú šancu, tak ako nedávno na Jojke.

Robo Beňo, ktorý zomrel pred dvoma rokmi na zlyhanie srdca, bol politikom a novinárom, mal však aj umelecké vlohy. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor divadelná a rozhlasová réžia a dramaturgia. Hoci sa hereckému remeslu potom nevenoval, jeho gény podedil synček Nikola Róbert. Jeho mama, Beňova snúbenica Lenka si jeho talent reči všimla už dávnejšie a rozhodla sa ho zužitkovať. Synčeka prihlásila na konkurz do televízie, čo padlo na úrodnú pôdu. V septembri minulého roka zahviezdil v jojkárskom seriáli Som mama a tvorcov zaujal až natoľko, že sa predviedol hneď v prvej časti.

A jednoznačne nešlo len o „sólovku“, chlapčekovi sa pred kamerami zapáčilo. „Snažím sa teraz trošku zvoľniť a viac času tráviť s malým. Začal sa venovať aj krúžkom, aj by chcel viac sebaprezentácie, tak ho skúšam hlásiť na kastingy,“ prezradila Novému Času Nikolova mama Lenka. Napokon, aj na prvú televíznu úlohu si malý šibal musel chvíľu počkať. Ako priznala jeho mama, predtým, než uspel, sa zúčastnil niekoľkých konkurzov. „Chcem totiž, aby videl, ako to funguje, učil sa a tak. Vie to so slovami, tak nech pomaly skúša,“ dodala vtedy Lenka, ktorá sa napokon tiež objavila na televíznej obrazovke. Tvorcovia totiž potrebovali zapojiť aj mamičky a tak si neplánovane zahrala spolu so synčekom.