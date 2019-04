Donald Trump potvrdil, o čom sa doteraz len šuškalo: Veľké plány s dcérou Ivankou

Americký prezident Donald Trump zvažoval navrhnúť dcéru Ivanku na post šéfky Svetovej banky. V piatok zverejnenom rozhovore s magazínom The Atlantic povedal, že by si ju dokázal predstaviť aj ako americkú veľvyslankyňu pri OSN.

Pre dcéru, ktorá pôsobí ako poradkyňa Bieleho domu, sa nakoniec Trump ani v jednom prípade nerozhodol kvôli možnému obvineniu z nepotizmu, teda protežovania príbuzných. "Je prirodzená diplomatka," povedal Trump. "Bola by napríklad skvelá v Spojených národoch," dodal prezident. Na otázku, prečo ju do funkcie veľvyslankyne pri OSN nemenoval, odpovedal, že to bolo kvôli nepotizmu.

"Keby som to urobil, hovorili by, že je to rodinkárstvo, aj keď by to s protežovaním nemalo nič spoločné. Bola by však úžasná," vysvetlil Trump. "Dokonca som uvažoval o Ivanke pre Svetovú banku. Bola by skvelá, pretože je veľmi dobrá v počtoch," dodal. Ivanka je podľa Trumpa veľmi rozvážna a dokáže dobre konať v krízových situáciách a pod tlakom, čo označil za genetické dedičstvo. "Ak sa rozhodne kandidovať na prezidentku, tak si myslím, že ju bude veľmi, veľmi ťažké poraziť."

O Ivanke Trumpovej ako možnej kandidátke do čela Svetovej banky médiá špekulovali po tom, čo v januári vtedajší šéf banky Jim Yong Kim oznámil, že z funkcie predčasne odíde. Úrad nakoniec prevzal doterajší námestník ministra financií David Malpass.

Svetová banka bola pôvodne založená na pomoc krajinám postihnutých druhou svetovou vojnou. V súčasnosti je jej hlavnou úlohou znižovať chudobu prostredníctvom pôžičiek vládam alebo súkromným subjektom rozvojových a stredne bohatých krajín. Popri peňazí poskytuje aj technickú pomoc a poradenské služby. Banka je vlastnená členskými krajinami, podiely zodpovedajú hospodárskej sile krajín. Podľa nepísanej dohody post prezidenta Svetovej banky obsadzuje Američan, zatiaľ čo šéfom Medzinárodného menového fondu sa stáva zástupca európskych štátov. Kandidáta, ktorého nominuje americký prezident, ale musí schváliť zbor výkonných riaditeľov banky.