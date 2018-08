Ivanka Trumpová verejne zhodila svojho otca: Tieto slová by ste od nej rozhodne nečakali

Dcéra amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka vo štvrtok uviedla, že sa nestotožňuje s názorom svojho otca, ktorý zvykne označovať médiá za "nepriateľov ľudu". Informovala o tom agentúra AP.

Ivanka Trumpová, ktorá je súčasťou tímu prezidentových najbližších poradcov, sa takto vyjadrila na diskusnom podujatí mediálnej spoločnosti Axios vo Washingtone.

Priznala, že má skúsenosti s tým, že správy, ktoré o nej prinášajú médiá, nie sú vždy celkom presné. "Mám preto určité pochopenie pre to, keď ľudia majú obavy a sťažnosti (voči médiám), hlavne keď majú pocit, že sa stali ich terčom. Ale nie, nevnímam to tak, že by médiá boli nepriateľom ľudu," odpovedala Ivanka Trumpová na priamu otázku.

Donald Trump americké mainstreamové médiá s obľubou označuje za nepriateľov ľudu a obviňuje ich zo šírenia falošných správ, predovšetkým takých, ktoré sa týkajú jeho osoby.

Dcéra prezidenta Trumpa sa na diskusnom podujatí vo Washingtone vyjadrila kriticky aj k odoberaniu detí migrantom, ktorí nelegálne prekročili hranice USA. Americká administratíva musela v júni túto kontroverznú prax po niekoľkých týždňoch ukončiť vzhľadom na rozsiahle pobúrenie, ktoré vyvolala.

"Som vehementne proti rozdeľovaniu rodín a proti separácii rodičov a detí," uviedla Trumpová. Zároveň však zdôraznila, že nelegálna migrácia je veľmi komplexný a zložitý fenomén. Varovala tiež pred krokmi, ktoré by mohli povzbudzovať pašerákov v privádzaní detí do USA.