V eurovoľbách môžu hlasovať aj cudzinci žijúci na Slovensku: Toto musíte splniť

Občania členských štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa chcú sa zúčastniť májových volieb do Európskeho parlamentu, sa musia najneskôr do pondelka (15. 4.) zapísať do voličského zoznamu v obci, kde majú trvalý pobyt. Pripomína to Ministerstvo vnútra SR.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája. Voliči si budú vyberať 14 europoslancov z 340 kandidátov, ktorých ponúka 31 politických subjektov. "V týchto dňoch sa finalizuje distribúcia volebných materiálov do obcí a príprava okrskových volebných komisií," priblížil rezort. Volebná kampaň končí 48 hodín predo dňom konania volieb a od tohto času platí moratórium vedenia volebnej kampane. To začne 22. mája o 23.59 h Moratórium na uverejňovanie prieskumov verejnej mienky sa začne 10. mája o 23.59 h a potrvá až do skončenia hlasovania. Okrem toho sa od štvrtka 23. mája o 7.00 h začína moratórium týkajúce sa médií, ktoré rovnako potrvá až do skončenia hlasovania. Médiá v tomto čase nebudú môcť zverejňovať informácie v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán alebo kandidátov. Platí to pre televízne aj rozhlasové vysielanie, audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, periodické aj neperiodické publikácie a agentúrne spravodajstvo.