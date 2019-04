Princa Charlesa môže aj poraziť: Ženu, s ktorou má jeho brat pomer, nevie vystáť

Vojvodkyňa z Yorku Sarah Ferguson alias Fergie mala ako členka britskej kráľovskej rodiny u svojich urodzených príbuzných len minimálnu obľubu.

Neznášal ju princ Philip a vystáť ju nemohol ani princ Charles. Fergie totiž podporovala princeznú Dianu a ostro vystupovala proti Camille Parker Bowles. Fergie sa v deväťdesiatych rokoch rozviedla s princom Andrewom, s ktorým má princezné Beatrice a Eugenie. Ale pred rokmi sa opäť začali vídať a priateliť. Nedávno verejne priznali, že sú milenci, respektíve priatelia s výhodami. Charlesa z toho ide poraziť.

Status "priatelia s výhodami" je totiž príliš moderný a voľnomyšlienkársky, aby sa hodil k princovi a synovi britskej kráľovnej Alžbety II. Ale podľa zasvätených ani tak nejde o staromódnosť princa Charlesa, ktorý je sám druhýkrát ženatý, ale skôr o jeho osobnú averziu voči vojvodkyni Sarah. Tá totiž ostro vystupovala proti jeho pomeru s Camillou a zastávala sa vždy princeznej Diany.



Rozvod Andrewa a Fergie prišiel krátko po rozvode Charlesa a Diany, bolo to v roku 1996. Hoci na rozdiel od Charlesa a Diany zostali Sarah a Andrew priatelia, ich rozvod bol vtedy nemenej škandalózne a preberaný médiami. Kvôli dcéram Eugenie a Beatrice však aj po rozvode zostali kamaráti. Po mnohých rokoch priateľstva si k sebe našli ešte intímnejšu cestu a stali sa milencami. Čiže kamarátmi s výhodami.



Najväčším odporcom vojvodkyne z Yorku bol v minulosti princ Philip. Lenže tomu tiahne na sto rokov a už nemá silu s kýmkoľvek bojovať. Synovi Andrewovi navyše praje šťastie a vidí, ako je teraz sa Sarah spokojný a vyrovnaný. Navyše po rozvode s Andrewom sa s Fergie pomerne silno zblížila kráľovná a ich puto posilnila príprava svadby princeznej Eugenie. Alžbeta II. by bola rada, keby sa Sarah oficiálne vrátila do rodiny. Ale naráža na odpor svojho syna Charlesa. Ten totiž vojvodkyni neodpustí jej otvorenú kritiku Camilly.



,,Vojvoda a vojvodkyňa zostávajú dobrými priateľmi, ako boli po mnoho minulých rokov, na tom sa nič nezmenilo," odkázal hovorca vojvodkyne Sarah v komentári k správam, že s Andrewom majú milostný pomer.