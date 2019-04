Princ Harry zúri ako ešte nikdy: Kráľovná Alžbeta II. mu jasne dala najavo, kam Meghan patrí

Princ Harry (34) je naštvaný nielen na brata Williama (36), ale tiež na svoju babičku Alžbetu II. (92). Tá totiž výrazne prejavuje náklonnosť voči vojvodkyni z Cambridgeu (37), Williamovej manželke, naopak nijako v láske nemá Harryho manželku Meghan (37).

Situáciu trochu vyvažuje princ Charles (70), ktorý si naopak s vojvodkyňou zo Sussexu rozumie. Avšak Harry by si želal, aby sa Meghan ukázala verejne v niektorom zo šperkov, ktoré nosila jeho matka Diana. Kráľovná ale povedala razantné nie. Takéto klenoty s jej dovolením smie používať k oficiálnej reprezentácii rodiny a štátu len vojvodkyňa Catherine.

Všetko má však svoju logiku a nie je v tom nič osobné. Nejde o žiadne osobné prejavy náklonnosti či naopak nevôle, ale jednoducho o to, že exkluzívne šperky, ktoré nosila Diana, nosila len preto, že mala raz zasadnúť po Charlesovom boku ako budúci kráľovná Spojeného kráľovstva. Preto smeli šperky po kráľovských princeznách zdobiť jej hlavu, dekolt či ruky. A preto má tento nárok tiež vojvodkyňa Catherine ako budúci kráľovná. A nie Meghan, ktorá už nikdy viac než vojvodkyňou zo Sussexu nebude.

Rovnako tak ako Meghan by mohli zúriť aj kráľovnine nevesty - manželky princov Edwarda či Andrewa, alebo jej dcéra princezná Anna, ktorým bolo právo na nosenie mnohých klenotov odopreté. "Toto rozhodnutie, ktoré kúsky a komu z Kráľovskej kolekcie šperkov požičia, vykonáva výlučne kráľovná so svojimi radcami... Kráľovná jasne dáva najavo, že zachovávať tradičné postupnosti vnútri rodiny je podstatné. Aj keby bola Meghan najobľúbenejšou ženou na svete, je služobne nižšie ako Kate," vysvetľuje zdroj denníku The Sun.

Meghan vyrobila scénu presne pred rokom, keď sa vydávala za Harryho. Vyžadovala smaragdový diadém, ktorý jej ale kráľovná nepožičala. Vybrala jej iný z platiny s výrazným diamantom.

Kráľovská kolekcia šperkov zahŕňa vraj viac ako tisíc kusov a bola nazbieraná za štyri storočia dejín anglického, resp. britského kráľovstva. Mnoho z kúskov tejto zbierky sú osobnými klenotmi kráľovnej a jej predkov. Kráľovná požičiavala šperky Diane ako princeznej z Walesu a budúcej britskej kráľovnej. A rovnako tak ich teraz požičiava Catherine ako budúcej princeznej z Walesu a budúcej britskej kráľovnej.