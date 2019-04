Dominikin manžel je po operácii achilovky už doma: Z tenistky Cibulkovej bude sestrička

Do poriadnej šlamastiky sa dostal manžel Dominiky Cibulkovej (29) Michal Navara (34), ktorý si na bedmintone roztrhol Achillovu pätu. Po stredajšej náročnej operácii je už v domácej starostlivosti. Obskakovať ho bude práve naša tenisová jednotka.

„Keď sme spolu doma, tak sa Michal o mňa vždy pekne stará. Často mi napríklad nosí raňajky do postele. Je to vzorný manžel, preto dúfam, že budem schopná mu to pri mojej vyťaženosti teraz vrátiť,“ vyznala sa Cibulková, ktorá s Navarom v lete oslávi už tretie manželské výročie.

Navyše, iba nedávno vás Nový Čas informoval o Navarovom konflikte s Cibulkovej bývalým trénerom Vladimírom Pláteníkom, ktorému Navara na turnaji v Miami vylepil facku. „Prepáčte, k tomuto sa nechcem vyjadrovať,“ odbila s úsmevom našu snahu o vysvetlenie vždy dobre naladená tenistka.