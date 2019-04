Finále začala lepšie Bystrica: Corgoni stále nenašli recept na Baranov

Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v utorkovom prvom finálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 doma nad HK Nitra 3:2 po predĺžení. Obhajca titulu sa tak v sérii hranej na štyri víťazstvá ujal vedenia.

Zverenci Dana Cemana viedli už v 2. minúte 1:0, Nitra však dokázala otočila skóre. V tretej tretine však vyrovnal Marek Bartánus a v predĺžení rozhodol o víťazstve Bystrice Tomáš Zigo. Pre "baranov" to bol už 15. triumf nad Nitrou v sérii.

Druhý finálový zápas je na programe opäť v Banskej Bystrici v stredu 10. apríla o 18.00 h.

Góly: 2. Lamper (Šoltés, Ďatelinka), 56. Bartánus (Sloboda, Southorn), 63. Zigo (Bartánus) - 5. Lantoši, 29. Šiška. Rozhodovali: Stano, Jonáš - Šefčík, Výleta, vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2763 divákov./stav série: 1:0/Williams - Mihálik, Marshall, K. Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Nemčík - Asselin, Faille, Selleck - Bartánus, Higgs, Lunter - Lamper, Zigo, Šoltés - Koper, Šťastný, Matoušek - SurovýHanuljak - Rais, Mezei, McCormack, Korím, Versteeg, Pupák, A. Sloboda, Morrison - Lantoši, Čaládi, Fominych - Kerbashian, Šiška, Scheidl - Rapáč, Bortňák, Buček - Hrušík, Slovák, PätoprstýBystričania začali veľkým náporom, Hanuljak vykryl strely Ďatelinku a Luntera.Ďalší gól mohol pridať Bartánus, ale v nájazde neuspel.Tlak domácich po vyrovnaní zoslabol, k puku sa viac dostávali aj "corgoni". Bystričania však mali predsa len viac z hry. Potom sa po prvý raz vylučovalo, v presilovke mieril nepríjemne od modrej Rais. Šancu na gól mal ešte Higgs na druhej strane, ale stav sa do konca úvodnej tretiny nezmenil.V úvode druhého dejstva dohrávala Bystrica presilovku, ale jej šanca prišla až v rovnovážnom počte. Šoltés si nakorčuľoval po ľavej strane pred Hanuljaka, no brankár Nitry puk chytil. Onedlho mal stopercentnú šancu Faille, ktorý v prečíslení domácich dostal puk od Sellecka, ale Hanuljak včas spojil betóny.. V 32. minúte mal ďalšiu dobrú možnosť Buček, ale brankár domácich tentokrát odolal. Ešte väčšiu šancu na gól mali "barani", keď Šťastný päť minút pred koncom druhej tretiny našiel pred bránkou Kopera, ale kanadský útočník poslal puk vysoko nad bránku. Divákov ešte dostalo do varu prečíslenie Matouška s Koperom v oslabení, hroziace nebezpečenstvo zmaril skvelým obranným zákrokom Pupák.

Aktivita Banskej Bystrica bola od úvodu tretej tretiny veľká, domáci zavreli Nitranov na vlastnú polovicu a pribúdali aj šance. Prvú mal Faille, po ňom Ďatelinka a vzápätí mieril do žŕdky Zigo. Tlak domácich bol čoraz väčší, zverenci Antonína Stavjaňu sa dostávala dopredu iba sporadicky. "Baranom" však vo finálnej fáze chýbalo na hokejkách viac pokoja. Hanuljaka ostreľovali domáci aj v presilovke štyri minúty pred koncom tretej tretiny, ale do čierneho namieril Bartánus práve v momente, keď sa vylúčený Mezei vrátil na ľad a duel išiel do predĺženia. V ňom už po 145 sekundách rozhodol Tomáš Zigo.