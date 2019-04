Tínedžer sa nemôže dočkať, kedy sa konečne ožení: Odpadnete, kto je žena po jeho boku

Nie je to už skutočne choré?

Chase Gabbard (18) sa prvý raz spoznal so svojou láskou, matkou troch detí Jaimee Brown (39), keď mal 11. Stal sa najlepším priateľom jej syna Jaice (16). Pár z mesta Corbin v USA strávil roky spoznávaním sa a podľa The Sun sa zblížili v roku 2013, keď spolu začali behať, pretože Jaimee chcela schudnúť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keď mal Chase 18, uvedomil si, že ho matka jeho kamaráta priťahuje, a tak ju pobozkal. Ako začali spolu randiť, čoraz viac si uvedomovali, že majú toho spoločného naozaj veľmi veľa. "Nemala som tušenie, čo ku mne Chase cíti. Keď ma pobozkal, bol to totálny šok, ale od tej doby sme neoddeliteľní. Mám tri deti, takže som si musela byť najprv istá, že sú s tým v pohode, pretože sú mojou prioritou."

"Nikto z nich s tým však nemal problém, dokonca ani Jaice, stále sú najlepší priatelia." Chase ju už dokonca aj požiadal o ruku. "Musím však počkať, kým sa rozvediem. Ale už sme si naplánovali krásnu svadbu a napísali vlastné sľuby."

Chase tvrdí, že potom, čo svoju lásku požiadal o ruku, ju o ňu žiada každý deň. Robí to dokonca veľmi originálne, napíše to na vrecko od jedla alebo to len tak prehodí medzi rečou. "Milujem jej osobnosť. Vedel som, že si ju chcem hneď vziať, je na nej toľko vecí, ktoré sa mi páčia."

Párik tvrdí, že aj keď to bolo zo začiatku divné, teraz je to v poriadku a Jaice je ich najväčší fanúšik. Tvrdia, že nezáleží na tom, koľko majú rokov, keď sa proste majú radi. Občas sa dostanú do vtipnej situácie, keď idú po ulici a niekto povie: "Môžem sa niečo opýtať tvojej mamy?" Jaimee však tvrdí, že je to normálne.

"Je to najlepší priateľ môjho syna a ja som chodila do školy s jeho matkou." Časť rodiny si podľa jej slov vyžaduje, aby Chase prevzal úlohu nevlastného otca, no nevie si nájsť hranicu medzi kamarátstvom a rodičovstvom. Jaice povedal, že sú stále najlepšími priateľmi, napriek tomu, že je teraz pre neho nevlastným otcom. "Stále sa bavíme a hráme spolu videohry. Ako predtým," dodal tínedžer.