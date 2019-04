Bradatá žena neverila, že si nájde lásku svojho života: Neuveríte, za koho sa napokon vydala

Myslela si, že sa jej nikdy nepodarí nájsť si lásku. Teraz sa prekvapivo vydala.

Little Bear Schwarz (36), žena s mužskou bradou, zverejnila na Facebooku obavy z toho, že sa nikdy nevydá a nenájde toho pravého. Na jej príspevok zareagoval 45-ročný Tobias Bradick, s ktorým začala následne randiť a svoje áno si povedali v kostýmoch nie veľmi typických pre svadobný deň.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Žena má od 14 rokov syndróm polycystických vaječníkov. Ochorenie spôsobuje okrem nárastu hmotnosti aj nadmerné ochlpenie. Kvôli svojmu vzhľadu bola presvedčená, že sa do nej nikdy nikto nezamiluje. "Mala som niekoľko vzťahov, ale všetky sa rozpadli, takže moje sebavedomie bolo veľmi nízke," cituje jej slová zahraničný portál Metro.

Veľmi prekvapivé je to, že zatiaľ čo Little Bear Schwarz je kresťanka, jej manžel je satanista. "V konečnom dôsledku máme ale rovnaké priority, len ich vyjadrujeme inými spôsobmi," povedala bradatá žena, ktorá sa predtým volala Renee, avšak viac sa k nej podľa nej hodí meno Little Bear, teda Malý Macko.

Priznala sa, že najskôr so svojím ochlpením bojovala. Každý deň sa holila a na tvár si dávala veľké vrstvy make-upu, aby všetko zakryla. Potom si však uvedomila, že potrebuje byť sama sebou a tak s holením prestala. Tobias bol v čase, keď začali spolu randiť, ženatý. Okamžite si však začali rozumieť a dali sa dokopy. "Vedeli sme, že sme pre seba stvorení." Ako dodala na záver, jej manžel rešpektuje to, ako vyzerá, a preto im to spolu klape.