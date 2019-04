Sagan výrazne schudol a stratil formu: Dobehli ho osobné trápenia?

Čo sa s ním deje? Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan (29) sa v tejto sezóne zatiaľ tak trochu trápi. Za jeho nie ideálnou formou môžu byť drastické zmeny v životospráve a v tréningovom procese.

Tourminátor schudol v tomto roku až 7 kg (z 80 kg na 73 kg). Chystá sa zaútočiť na žltý dres z Tour de France, alebo mu skôr chýba rodinná harmónia a syn Marlon?

„Všimol som si, že je výrazne pochudnutý. Zrejme zmenil spôsob prípravy, čo sa odrazilo aj na jeho hmotnosti. Možno pomýšľa na útok na žltý dres z Tour de France. S jeho predošlou postavou bol bez šance. Teraz, keď schudol, je to reálne. Musí sa ale poradiť s tímom. Predsa len je to riziko,“ povedal pre Nový Čas bývalý cyklista a rozhodca Milan Dvorščík.

„Samozrejme, bavíme sa o horizonte 2 - 3 rokov. Nie je to len tak, že zrazu si Peťo zmyslí, že chce zmenu, a hneď aj vyhrá. Preto je dnes možno v slabšej kondícii. Takéto zásahy do organizmu, to nie je sranda. Ak bude však pokračovať v nastavenom trende, žltý dres by mohol byť o pár rokov realitou,“ zamyslel sa Dvorščík. Na druhej strane môže byť za jeho drastickým úbytkom hmotnosti trápenie v osobnom živote. Žeby na neho až teraz doľahol krach manželstva s Katkou a odlúčenie od Marlona?