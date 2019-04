Hokejové Slovensko špekuluje: Kto zo zámoria nás môže posilniť na šampionáte?

Kto z NHL posilní Slovensko na svetovom šampionáte v hokeji? Otázka, ktorá každý rok v tomto čase trápi nielen trénerov a generálneho manažéra reprezentácie, ale najmä fanúšikov.

Po základnej časti NHL sú aktuálne v hre štyria hokejisti. Do play off nepostúpil obranca Andrej Sekera, ktorý ako jediný zatiaľ potvrdil účasť na MS. Dostal dokonca už aj súhlas od Edmontonu.

"Edmonton ma na majstrovstvá pustí, takže sa budem veľmi tešiť,“ povedal pre slovenskú verziu oficiálneho webu NHL. Tridsaťdvaročný obranca má za sebou náročné obdobie. V minulej sezóne pre problémy s kolenom vynechal osem mesiacov.

Voľní sú aj dvaja najproduktívnejší Slováci v NHL - Richard Pánik a Tomáš Tatar. Krídelník Montrealu Tatar mal po prestupe výbornú sezónu, keď si vytvoril osobné maximum v počte bodov. V 80 zápasoch ich nazbieral dokopy 58 za 25 gólov a 33 asistencií. Jeho klubu však tesne ušla miestenka v play off, keď obsadil deviate miesto vo Východnej konferencii. K účasti na šampionáte sa zatiaľ definitívne nevyjadril.

Pánik odohral v drese Arizony 75 duelov s bilanciou 14 gólov a 19 asistencií. Po sezóne mu však vyprší kontrakt a to môže zohrať veľkú úlohu pri jeho rozhodovaní.

Obranca Ottawy Christián Jaroš utrpel v predposlednom zápase základnej časti ľahšie zranenie, v poslednom zápase už hral. Zažil prelomovú sezónu v Ottawe, udomácnil sa v prvom tíme, odohral 61 duelov, dal svoj premiérový gól a dokopy nazbieral 10 bodov (1+9). Bude teda záležať na jeho zdravotnom stave a súhlase klubu.

Naopak, do vyraďovačky postúpili so svojimi tímami štyria Slováci: Zdeno Chára, Jaroslav Halák (obaja Boston), Martin Marinčin (Toronto) a Erik Černák (Tampa Bay).

Je ale jasné, že po 1. kole play off bude buď Marinčin z Toronta alebo borci z Bostonu voľní.

Počas play off by mohli dostať šancu aj ďalší slovenskí hokejisti, ktorí figurujú vo farmárskych tímoch AHL: Peter Cehlárik (Boston/Providence), Tomáš Jurčo (Carolina/Charlotte) a Marko Daňo (Winnipeg/Manitoba). V prípade skorého vypadnutia ich tímov z play off, by stihli začiatok šampionátu.

Z ďalších hráčov, ktorí pôsobia v nižšej AHL, bude po konci základnej časti voľný útočník Marián Studenič na farme New Jersey Devils. Dvadsaťročný krídelník nazbieral v drese Binghamtonu Devils zatiaľ 27 bodov (13+14) v 60 dueloch, ale jeho tím už nemá šancu postúpiť.

Voľný by mal byť aj skúsený brankár Peter Budaj, no tomu sezóna v Ontario Reign príliš nevyšla a je otázne, či dostane pozvánku. Detroit síce v NHL nepostúpil, no ďalší brankár Patrik Rybár pravdepodobne bude musieť byť k dispozícii Grand Rapids vo vyraďovačke AHL.

