Viktor Vincze vypenil a ostro vyhlásil: Nerobte uhorkový striptíz

Uhorkové opatrenia mu zdvihli tlak! Markizák Viktor Vincze (28) nevie rozdýchať nové opatrenia týkajúce sa balenia šalátových uhoriek. Manžel moderátorky Adely Vinczeovej (38) vo svojom rozhorčenom postoji rozmenil na drobné, ako môže vyzliekanie uhoriek z obalov ohroziť životné prostredie.

Jeden z obchodných reťazcov pred pár dňami oznámil, že uhorky už nebude baliť do fólie. Viktora Vinczeho to zdvihlo zo stoličky. „Uhorky vyzlečú z fólií, aby pomohli prírode... naozaj?“ pýta sa moderátor, pričom podotkol, že zabalené uhorky vydržia až trikrát dlhšie než nebalené. Manažérom spoločnosti adresoval aj nástojčivý odkaz: „Ušetríte síce 15 ton plastu, ale koľko ton zvädnutých uhoriek predčasne vyhodíte do koša vy alebo vaši zákazníci?

Aké množstvo CO2 sa tak zbytočne vyprodukuje na pestovanie a dodávku uhoriek, ktoré sa znehodnotia?“ uviedol na instagrame Vincze a pridal aj smršť ďalších otázok.

K svojej ekologickej úvahe pridal aj P. S.: „Uhorkový striptíz už skúšal aj iný reťazec, keďže však začal rýchlo plytvať množstvami jedla, uhorky naspäť obliekol.“