Adela Vinczeová a Dano Dangl: Kamoši na obrazovke, doma sa nestretávajú

Do svojej relácie pozývajú naše najväčšie hviezdy a robia im zle. Adela Vinczeová (38) a Dano Dangl (44) spojili sily, vlani nám ukázali prvú časť šou 2 na 1 a teraz konečne prichádzajú ďalšie.

Novými obeťami budú Marek Hamšík či Miro Žbirka a možno sa dočkáme aj Petra Sagana.

Pilotný diel s Dominikou Cibulkovou sa na Markíze objavil pred rokom a odvtedy uplynul viac než dostatočný čas, aby ste vychytali prípadné chyby. Bude pokračovanie vašej šou v niečom iné?

Dano: Snažili sme sa. (smiech) Či sa nám to podarilo, to je druhá vec. Ten rok bol dobrá odstávka práve na to, aby sme veľa popremýšľali, kde sme urobili chyby a čo chceme zlepšiť. V princípe sa však druhá epizóda od tej prvej líšiť nebude.

Adela: Skôr to bude učesanejšie. Ale tá pointa, že tam budú super známe osobnosti, ktoré zažijeme v iných situáciách, než sme zvyknutí, to ostáva.

Neobávate sa, že práve na nedostatku top osobností môže váš program rýchlo skončiť?

Dano: Veríme v to, že podobných osobností bude z roka na rok pribúdať. (smiech) Myslím, že je ich na Slovensku dosť, dokonca sme si hovorili, že budeme volať takých, ktorí nie sú štandardne známi zo šoubiznisového či z mediálneho prostredia. Uvidíme, mám pocit, že minimálne niekoľko desiatok ľudí, na ktorých vieme byť hrdí, medzi sebou máme a tých treba dostať na svetlo.

Adela: Ale nemusí mať každá osobnosť nejaký svetový presah. Samozrejme, nemôžeme porovnávať Petra Sagana s nejakou slovenskou herečkou, lebo majú iný výtlak, ale myslím, že aj osobnosti, ktoré v úvodzovkách rezonujú len v našom regióne, majú tiež potenciál naplniť očakávania tejto relácie. Ale tých vydaní nebude nejako super veľa, je to taká limitka.

Po Dominike Cibulkovej príde na rad Marek Hamšík. Vyzerá to, že ste sa zamerali najmä na športovcov.

Dano: To nie, ako hovorila Adela, máme tam herečku, spevákov, je to kombinácia ľudí z rôznych oblastí.

Bude v prvej sérii aj Peter Sagan?

Dano: V tejto fáze vám na to nemôžeme odpovedať. Robíme všetko pre to, aby bol. (smiech)

Očividne ide o projekt veľmi náročný na výrobu. Koľko pokračovaní si vôbec trúfate spraviť za rok?

Adela: Toto ja napríklad vôbec neviem, už by som odpovedala za programové oddelenie Markízy. Cítim to tak, že raz za rok sedem častí je tak akurát. Ale to hovorím čisto z brucha.

Dano: Ja úplne súhlasím s Adelou, ktorá tvrdí, že je to vôbec najnáročnejší projekt, aký robila. My sme totiž v tom obaja zainteresovaní na sto percent. Sme jeho tvorcami a veľmi nám na tom záleží, aby mal našu pečať. Navyše sa prispôsobujeme tým osobnostiam, čo vôbec nie je jednoduché. Príprava jednej epizódy nám trvá asi desať dní - ak by som to mal rozrátať na hodiny, ale reálne to je oveľa viac. Túto vec sme začali vyvíjať asi dva a pol roka dozadu a som hrdý, že to nie je licencia, je to naša slovenská autorská záležitosť, nemá to nikto na svete a azda to raz budeme do sveta predávať. (smiech)

Ako sme spomínali, začínali ste s Dominikou, ktorá je na podobné projekty pre svoju bezprostrednú veselú povahu veľmi použiteľná. S tými ostatnými ste sa viac vytrápili?

Adela: Chceme reláciou niečo docieliť, ale na druhej strane berieme vždy do úvahy individualitu každého hosťa. Inak pristupujeme k Mekymu Žbirkovi, inak k Marekovi Hamšíkovi, ale to je dobre, aby každá časť bola trochu iná. Zároveň aj divák je citlivý na tie svoje hviezdy, ktoré miluje a asi by bolo čudné, keby sme nútili Mekyho, aby si strkal hlavu do kopírky a asi by to ľudia nebrali tak v pohode ako u Dominiky. A vždy sa ten hosť, aj keď sa dostáva do zvláštnych situácií, musí cítiť dobre. Adrenalín im spôsobujeme len do tej miery, aby na konci povedali: „To bola aká jazda! Ale takú radosť ste mi urobili!“

Dano: Nám naozaj ide o to, aby sa tí ľudia s nami cítili fajn a aby sme ich odhalili takých, akí sú. Musíte uznať jednu vec, keď tí ľudia dosahujú také veci ako napríklad Marek Hamšík, tak v sebe majú esprit a práve naša šou ho chce odhaliť. Zatiaľ sme natočili ďalšie tri epizódy a z každej mám pocit, že som daného človeka spoznal takým spôsobom, že to bolo neuveriteľné. A čo je pre mňa oveľa vzácnejšie, keď tí ľudia od nás odchádzali, každý z nich povedal, že tu zažil niečo, čo nikdy predtým a je šťastný, že u nás bol.

Prvýkrát ste Adeliným zamestnávateľom, keďže reláciu pripravuje vaša produkčná spoločnosť. Aká je podriadená?

Dano: (smiech) Pre mňa je to smiešna otázka, lebo takýto vzťah medzi nami nikdy nenastal. Navyše mám firmu nastavenú tak, že robím s ľuďmi, s ktorými chcem robiť a nevnímam ich ako zamestnancov, napriek tomu, že ich platíme a platíme zhodou okolností aj Adelu.

Tak inak. Aký je Dano šéf?

Adela: Vidíte, ani ja som sa nad tým takto nezamýšľala... Vôbec sa ku mne nespráva ako šéf a ja sa k nemu nesprávam ako zamestnanec. Spolu s Danom a s ďalšími ľuďmi tvoríme veľmi sympatický tím, s ktorým sa mi dobre robí. Naozaj sa tu stráca moment nejakého šéfovania.

Na obrazovke si dobre rozumiete kolegiálne aj ľudsky. Bola tam tá sympatia od začiatku, či ste sa museli dlhšie oťukávať?

Dano: Inak nedávno sme si spomenuli na to, že keď vznikal program S. O. S., tak v prvom variante bolo, že správy budú hlásiť muž a žena a mala to byť Adela a ja. (smiech) Nejako z toho však zišlo a každý sme si išli svojím smerom.

Adela: Ja som z toho odstúpila, lebo som nemala pocit, že som na to vhodná. Tam sme sa kontaktovali prvýkrát, a potom sa naše cesty vždy niekde preťali, napríklad keď Dano robil scenáristu SuperStar alebo Let´s Dance, nehovoriac o Milujem Slovensko. Myslím, že tam tá sympatia bola okamžitá. Dano mi pripadá ako človek, ktorého keď stretnete, tak hneď na vás zapôsobí veľmi sympaticky. Je to pozitívna osoba.

Dano: Funguje medzi nami nejaká zvláštna chémia, samozrejme, pracovná.

Stretávate sa raz za čas aj v súkromí?

Dano: Minimálne, my sme tak veľa spolu kvôli práci... Neviem, či sme sa niekedy aj v súkromí stretli, asi ani nikdy. (smiech)

Adela: Aktuálne sa naozaj stretávame pracovne toľko, že keby sme sa mali stretávať ešte v súkromí, tak si to už neviem predstaviť. Ale po niektorých ťažkých natáčaniach, zložitom dni, keď dotočíme epizódu, tak si posedíme, zasmejeme sa spolu. Ale že by sme sa následne ešte dohodli, že spolu pôjdeme na dovolenku alebo splaviť Váh, to sa ešte nestalo.

Odkedy nie ste kapitánmi v Milujem Slovensko, pozreli ste si tento program aspoň raz?

Adela: Jednu časť som videla a necítila som pri tom nič negatívne, veď to bolo naše rozhodnutie s Danom, že by sme sa mohli s niekým striedať. Normálne som si to pozrela ako bežný divák a zabavila som sa. Obaja kapitáni ma bavia a sú mi veľmi sympatickí.

Dano: Aj ja som si to pozrel, samozrejme, a veľmi sa mi to páči. Mám oboch kapitánov, ktorí sú tam, naozaj rád a veľmi im držím palce. Už dlho predtým, ako sme v Milujem Slovensko skončili, sme s televíziou komunikovali o tom, kto by nás mohol nahradiť, koho by sme odporúčali. Bol som naozaj šťastný, že dali príležitosť novej tvári - Stanke a Šoko je istota, zlatúšik, na ktorého nedám dopustiť. To, že ľudia na to reagujú tak, že boli zvyknutí na niečo iné, to je druhá vec a nie je to fér voči novým kapitánom.

Dano, na televíznych obrazovkách vaše projekty dlhší čas chýbajú. Vytratil sa Kredenc, Kávomat ani Divoký Zapadákov u divákov nezabodovali. Nemali ste už pocit, podobne ako Andy Kraus, že prestávate rozumieť vkusu slovenského diváka?

Dano: To nie. Pozor, Kredenc bol na obrazovkách päť rokov a mali sme neskutočné čísla. Divoký Zapadákov bol veľký experiment, ktorý nevyšiel, ale ideme ďalej, nič sa nedeje. Nie je to tak, že jeden čas som bol génius, ktorý rozumel divákovi, a zrazu som mu prestal rozumieť. Diváka niečo zaujme alebo nezaujme. Poviem príklad - v Česku existuje seriál Most!, ktorému nikto nedával šancu a zaznamenal obrovský úspech. Je to len o tom, že niekto dal príležitosť niečomu, čo je trochu experimentálnejšie, iné... Áno, vyjde to raz z piatich pokusov, ale potom to stojí za to. A ja radšej budem robiť takéto pokusy, ako ísť na istotu, kúpiť si SuperStar, Talent, to ma nezaujíma...

A čo vaša ambícia produkovať filmy?

Dano: Chystáme práve tri. (smiech) Na jednom robím spolu s Andym Krausom, bude to maďarsko-česko-slovenská koprodukcia. Bude to fajn komédia.