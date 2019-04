Jakešovi sa už trasú kolená: V paralelnom slalome sa postaví proti Petre Vlhovej

Ešte táto nedeľa a potom si najlepšia slovenská lyžiarka histórie Petra Vlhová (23) konečne dožičí oddych. V Jasnej sa postaví na štart exhibičného paralelného slalomu, v ktorom budú jej súpermi známe i menej známe osobnosti.

Medzi nimi jeden z fanúšikov, víťaz chlapcov pretekov Hero Season Trophy v Jasnej Jakub Harbach, ale aj legendárny motocyklista Ivan Jakeš (45), ktorému sa už tri dni trasú kolená.

„Ako sa to blíži, tak si uvedomujem, že som sa dal nahovoriť na veľkú šou. Veď som viac ako desať rokov nestál na lyžiach a netuším, čo na to povie moje koleno...“ povzdychol si jedenásťnásobný účastník Rely Dakar, ktorý však urobí všetko pre to, aby všetci, ktorí do Jasnej prídu, sa skvele zabavili. „Jarná lyžovačka je vždy krásna a táto bude ešte krajšia, keď bude medzi nami taká skvelá baba akou Peťa je,“ dodal ešte myjavský rodák, ktorý o pravidlách paralelného slalomu nemá ani šajn, ale na atmosféru v Priehybe sa teší ako malý chlapec.

Nedeľa v Jasnej ponúkne pestrý program a skvelú zábavu. Sami organizátori sa tešia na davy ľudí, ktorí zavítajú do tohto lyžiarskeho strediska. Veria, že Petrina prítomnosť na svahu a následná atmosféra autogramiády našej svetovej šampiónky bude ďalším testom toho, koľko divákov Jasná zvládne. Paralelný slalom štartuje o 11.30 hod., takže kto chce byť pri rozlúčke so zimou držiteľky kompletnej medailovej kolekcie z MS v Are (zlato z obráku, striebro z kombinácie a bronz zo slalomu), mal by si privstať!