Manažér Vlhovej to spočítal: Koľko investovali do kariéry Petry jej rodičia?

Rodičia Petry Vlhovej (23) od začiatku dcérinej lyžiarskej kariéry investovali do nej vyše milióna eur. Spočítal to jej manažér Richarda Galoviča, ktorý to potvrdil v rozhovore pre denník Šport.

"Vlhovci investovali do svojej dcéry od jej prvého zaradenia do mládežníckeho reprezentačného družstva Slovenska až do predminulej sezóny, v ktorej ešte financovali významnú časť jej rozpočtu, viac ako milión eur. Je to aj dôsledok toho, že na Slovensku nemáme utvorený štátny podporný systém pre deti, aby mohli rozvíjať svoj talent," povedal Galovič.

V práve skončenej sezóne 23-ročná Vlhová nielen potvrdila príslušnosť k slalomovej svetovej špičke, ale stala sa tiež akýmsi objavom súťažnej zimy v obrovskom slalome. V najtechnickejšej disciplíne vyhrala troje preteky Svetového pohára aj majstrovstvá sveta. Celkovo zo svetového šampionátu vo švédskom Aare sa vrátila domov s jagavým medailovým kompletom (1-1-1) a na konci sezóny v bojoch o krištáľové glóbusy vo Svetovom pohári jej meno svietilo na druhom mieste v celkovom poradí SP, v hodnotení slalomu aj obrovského slalomu. Vo všetkých troch prípadoch ju predstihla iba fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová.

"V tejto sezóne sme boli prvýkrát v situácii, že rozpočet tímu sme mali naplnený už pred jej začiatkom. Počas súťaží sme nemuseli riešiť ekonomické otázky. V najbližšej sezóne by sme mali ukončiť budovanie realizačného tímu, do ktorého pribudnú ďalší dvaja odborníci. Bude to znamenať popri rozšírení súťažného programu zvýšenie rozpočtu o približne 100 000 eur," skonštatoval Richard Galovič.

Skúsený športový manažér, ktorý sa v minulosti zviditeľnil na tomto poste aj v Slovenskej kanoistike či v armádnom stredisku VŠC Dukla Banská Bystrica, kde bol dokonca riaditeľom, tvrdí, že Ski team Vlha momentálne funguje s jedným zastrešujúcim generálnym sponzorom a ôsmimi hlavnými reklamnými partnermi. Tí využívajú na svoju prezentáciu nielen branding športového výstroja, ale aj Petrine osobnostné reklamné práva.

"Je to absolútne hraničné číslo, keďže okrem ich prezentácie počas športového výkonu je súčasťou reklamného plnenia aj množstvo aktivít, ktoré nás stoja veľa času a energie. Petrine časové možnosti sú limitované, takže niektoré ponuky ani nebudeme môcť zrealizovať," zdôraznil Galovič. Zároveň vyjadril poďakovanie aj Slovenskému olympijskému a športovému výboru za odborný podporný prístup, tiež podpore zo strany Petrinho zamestnávateľa VŠC Dukla Banská Bystrica. adresnú pomoc Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu cez projekt Top Tím ako aj vláde Slovenskej republiky, ktorá pomohla s leteckou prepravou pretekárky do dejiska majstrovstiev sveta Aare.

Na priamu otázku Športu, aký je rozpočet Vlhovej tímu, Galovič konkrétne neodpovedal. "Nemám kompetencie hovoriť o číslach. Na mojom postoji, že výkony sú dôležitejšie ako financie, sa nič nezmenilo. V súvislosti s financiami si však veľmi vážime, že fanúšikovia investujú nemalé zdroje zo svojich rodinných rozpočtov, aby mohli Petru naživo vidieť aspoň v blízkych krajinách."

Galovič je presvedčený o tom, že Petra Vlhová je unikátna športová osobnosť, ktorá už dávno prekročila hranice Slovenska. K jej skvelým výsledkom prispeli pokora, tvrdá práca a čisto slovenský príbeh. To všetko má podľa Galoviča súvislosť aj so širokou dostupnosťou lyžovania a vysokou globálnou marketingovou hodnotou vďaka úspešnému súťaženiu so superhviezdou Mikaelou Shiffrinovou. "Vďaka Vlhovej a jej masívnej fanúšikovskej podpore je šport na Slovensku opäť celospoločenský fenomén," dodal Galovič pre Šport.