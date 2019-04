Záhadná smrť na západe Slovenska: Manželov Adrianu († 49) a Jozefa († 46) našli v kaluži krvi

Muža a ženu v kalužiach krvi našli v sobotu okolo 16. hodiny v zamknutej garáži rodinného domu v meste na západnom Slovensku. Polícia miesto drámy uzavrela a prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ.

Nehybné telá muža a ženy - pravdepodobne manželov Adriany K. († 49) a Jozefa K. († 46) - našla v garáži rodinného domu tínedžerka v sobotu okolo 16. hodiny v trnavskej mestskej časti Modranka. Dievčina si všimla krvavé stopy pri garáži a privolala záchranárov a políciu.

Obete ležali dolu tvárami v kaluži krvi. Polícia zisťuje totožnosti obetí a príčinu ich náhlej smrti. Nie je vylúčené, že ide o manželov, rodičov dcoch dcér (18, 15), ktorí sa mohli navzájom na smrť pobodať, alebo je za ich smrťou konanie inej osoby.

Vyšetrovaním smrti dvoch ľudí sa polícia zaoberá - uviedla pre Čas.sk trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Na miesto smeruje aj psychológovia z tímu krízovej intervencie.

O náhlej smrti Jozefa a Adriany sa v sobotu podvečer hovorilo takmer vo všetkých domoch v trnavskej Modranke. "Bol to dobrý chlap. Jeho rodičia žijú v Trnave, predali tu dom a išli bývať do mesta. Už sú starší, majú okolo 70-tky. Jožko si s manželkou postavili dom na druhom konci dediny. On sa zaoberal autami, dovážal ich aj zo zahraničia. Rodičia Adriany už nežijú. Nevieme si vysvetliť, čo sa tam mohlo stať... A veľmi nám je ľúto ich dcér," povedal sused Jozefa a Adriany K.