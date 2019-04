Tisíce migrantov má vytvorený plán: Chcú prekročiť hranice so Severným Macedónskom

Približne 2000 migrantov v sobotu už tretí deň po sebe oznámilo zámer dostať sa zo severogréckeho prístavného mesta Solún k hraniciam so Severným Macedónskom, ktoré sú vzdialené približne 60 kilometrov.

Odtiaľ chcú následne pokračovať do strednej Európy, informovala agentúra DPA. Migranti prenocovali v stanoch v okolí utečeneckého tábora Diavata, kde by sa mal ich pochod začať. Grécke médiá však jednotne informovali, že policajné oddiely migrantom v pochode už zabránili. V predošlých dňoch sa na internete rozšírili fámy, že hranice medzi Gréckom a Severným Macedónskom sú otvorené. Grécke ministerstvo pre migráciu tieto informácie poprelo. Všetci migranti sa majú vrátiť do svojich príbytkov, vyzvalo ministerstvo. Na ich presun sú už pripravené autobusy.

Desiatky migrantov, ktorí sa plánovali vybrať smerom na sever, sa v piatok zhromaždili aj v Aténach, kde zablokovali hlavnú železničnú stanicu a spôsobili, že doprava niekoľko hodín nefungovala a bola obnovená až v noci na sobotu. V Grécku žije viac než 70.000 utečencov a migrantov, ktorí do tejto krajiny začali prichádzať v rámci masovej utečeneckej vlny v roku 2015, keď muselo množstvo ľudí opustiť svoje domovy najmä v dôsledku občianskej vojny v Sýrii.

V období, keď migračná kríza dosiahla vrchol, vznikol na hraniciach medzi Gréckom a Severným Macedónskom múr, ktorý stále stojí a kontroluje ho pohraničná stráž. Takzvaná balkánska cesta, ktorá vedie z Grécka cez Severné Macedónsko, Srbsko a Maďarsko do strednej Európy, je teda aj naďalej uzatvorená.