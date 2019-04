Srdcervúce priznanie manželky slávneho hollywoodskeho herca: Som tehotná, ale asi potratím

Veľmi osobné priznanie na Instagrame zverejnila vo štvrtok 4. apríla joga inštruktorka Hilaria Baldwin.

Manželka herca Aleca Baldwina, s ktorým má štyroch potomkov, priznala, že je piatykrát tehotná. Baldwin si pritom nedávno posťažoval, že vo veku 60 rokov už ďalšie bábätko nechce. Avšak jeho manželka v príspevku dlho líči, ako sa verejnosti zveruje so všetkým, preto musí priznať, že pravdepodobne v najbližších dňoch potratí.

,,Chcem sa vám zveriť, že pravdepodobne potratím. Vždy som si prisahala, že ak budem znova tehotná, budem túto správu s vami, ľuďmi, zdieľať veľmi skoro, aj keď to znamená, že potom budem verejne čeliť strate. Vždy som k vám bola otvorená o svojej rodine, cvičení, tehotenstvách... A nechcem to pred vami tajiť, len preto, že to nie je pozitívne a žiarivé ako všetko ostatné. Myslím, že je dôležité odhaľovať pravdu... Pretože mojou prácou je pomáhať ľuďom byť skutoční a otvorení," napísala Hilaria.

,,Navyše, nehanbím sa ani necítim zahanbená touto skúsenosťou. Chcem byť súčasťou úsilia, ktoré sa snažia potrat normalizovať a zbaviť ho stigmy.A mám predstierať, že je všetko v poriadku a nič sa nedeje, keď popravde deje. Už nechcem nič predstierať. Dúfam, že mi rozumiete," napísala Hilaria v odkaze fanúšikom a pripojila fotku s obnaženým vypuklým bruškom.S Alecom majú spoločne päťročnú Carmen, trojročného Rafaela, dvojročného Leonarda a ročného Romea. ,,Takže, teraz sa deje toto.Som si absolútne istá, že to rodina i ja zvládneme, aj keď je to náročná cesta," dodala Hilaria.Jej manžel Alec sa pritom nedávno posťažoval, že už piateho potomka nechce. ,,Ach áno, ona by túto výzvu rada podstúpila, ale ja som ten, kto je proti. Keď moje deti budú dokončovať vysokú, budem mať 85 rokov," vysvätil herec dôvod, prečo už po šesťdesiatke nechce žiadne ďalšie novorodeniatko.