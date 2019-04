Dievča si najalo ženu, aby zbalila jej frajera a otestovala tak jeho vernosť: Toto ani náhodou nečakala

Žiarlivá, podozrievavá žena dokáže vymyslieť poriadne záludné triky, ktorými si chce overiť vernosť svojho priateľa.

On pochádzal z Kalifornie, ona z Arizony. Boli od seba poriadne ďaleko a videli sa len zriedka. Jednou z takýchto príležitostí bola dovolenka v Las Vegas, kam sa Alysha (23) a Kourbine (23) vybrali spolu s priateľmi. "Celý čas sa ku mne choval odmerane, nemal problém priamo predo mnou flirtovať s inými ženami," povedala podľa stránky Ladbible mladá žena v televíznej show. Rozhodla sa teda, že vernosť svojho priateľa otestuje, čo však neskôr poriadne oľutovala.

Oslovila totiž Paulu Contento (23), ktorá navštevovala rovnakú posilňovňu ako jej priateľ.Na rande potom mala zistiť, či by bol Koubrine schopný svoju priateľku podviesť s inou ženou. Rande prebehlo, ako malo, no to, čo Paula povedala objednávateľke celej akcie, boloCelý príbeh sa rozuzlil až v televíznej šou "Druhá šanca", kde sa párik stretol.Do ich rozhovoru vstúpila prostredníctvom videohovoru aj samotná Paula, ktorá vyšla s pravdou na povrch. "priznala verejne svoju zradu. Alyshu tak vystavila pred celou krajinou poriadne trápnej situácii. Musela sa svojmu expriateľovi ospravedlniť. Aké je ponaučenie z tohto príbehu?