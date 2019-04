Zúfalý Slovák prosí ženy o radu: Ľúbim manželku, ale už nevládzem! Robí mi zo života peklo

Každý z nás sa v živote dostane do slepej uličky, z ktorej nevie vyjsť.

Slovák je v podobnej situácii a prosí nezainteresovaných ľudí o pomoc. Svoj výlev, v ktorom opisuje dusno v domácnosti, zverejnil na Priznaniach žien na Facebooku. Čo by ste mu poradili vy?

"Ženy, prosím vás, poraďte mi, čo mám robiť, lebo už som zúfalý. V skratke: Som ženatý a máme spolu dcéru. Po troch rokoch sme sa zobrali a sme svoji rok. Žijeme spolu, ja chodím do roboty, ona je na materskej - klasika. A teraz k veci... Moja žena je chorobne žiarlivá. Musel som si vymazať z Facebooku aj Instagramu všetky baby. Dlhoročné kamarátky, ktoré poznám od mala, prosto všetky. Nepíšem si absolútne so žiadnou babou, kamarátkou, lebo toto by bolo to posledné, asi by to nerozdýchala. Dobre. Povedal som si, se*iem na to, je to internet. Ale ona mi robí zo života peklo každý jeden deň.

Keď ideme do obchodu alebo hocikde a nedajbože sa pozriem smerom, ktorým ide nejaká baba, tak v tom momente som podľa nej čumel na ňu a mám si ísť za ňou a podobne. Alebo ďalší príklad. Prišiel som po nočnej unavený jak pes a fakt už sa mi nechcelo do sprchy ráno. Hovorím si, kašlem na to, osprchujem sa, keď sa zobudím. Bolo mi tak zle, že som prespal celý deň a vstával som ozaj až pred robotou. Išiel som sa umyť pred šichtou, a keď som vyšiel zo sprchy, hneď komentár: “Nezabudni sa aj navoňať, aby si voňal kolegynkám”... Toto ja počúvam 50-krát za deň. Keď mi pípne Messenger? Prvá otázka: “Zas si vypisuješ s k*rvami?” A furt furt nejaké narážky, ja už, jednoducho, nevládzem... Som z toho unavený a smutný. Keby som bol dáky k*revník, nepoviem ani ň, že má takéto reči, ale ona na to nemá absolútne dôvod. Ľudia, čo mám s tým, prosím vás, robiť. Odborníkovi ísť nechce a nevie si pripustiť, že je to len v jej hlave. Ona je presvedčená o tom, že ja som k*revník a vypisujem si so ženami a pod. Pritom ju ľúbim, ale toto ma strašne trápi a rozmýšľam už aj nad rozvodom, lebo už nevládzem. Na druhej strane myslím na malú a nechcem, aby mala rozbitú rodinu. Poraďte mi."