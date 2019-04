Ani na druhýkrát poslanci nezvolili plný počet sudcov: Vybrali len osem kandidátov

Neúplná voľba na dvakrát. Mali zvoliť osemnástich, nakoniec sa dohodli na ôsmich menách. Poslanci vo štvrtkovej opakovanej voľbe zvolili na miesta chýbajúcich ústavných sudcov ďalších dvoch kandidátov. Doplnili tak šesť mien, ktoré vybrali už v stredu.

Keďže pôvodne vybrali len šesť a mali vybrať až 18 kandidátov, dodatočná voľba sa opakovala aj včera podvečer. Koalícia sa v stredu podľa lídra Mosta Bélu Bugára (60) dohodla na 8 kandidátoch. „Aj na základe toho, ako som videl čísla a že dvaja neboli zvolení, mám podozrenie, že niektorí asi boli rozhodnutí blokovať voľbu kandidátov, a to potom vyvoláva minimálne vo mne nedôveru,“ vysvetlil Bugár s tým, že ak by sa to potvrdilo, chce verejné hlasovanie.

Podľa šéfa Smeru Roberta Fica (54) za spackané hlasovanie mohol komplikovaný spôsob voľby a neprehľadný lístok, preto sa viacerí poslanci vraj pomýlili. „Na klube si preto dnes opäť prejdeme procedúru hlasovania. Bude tajná voľba, iná nemôže byť, pretože sa opakuje to, čo bolo v stredu,“ uviedol Fico. V tajnej voľbe zákonodarcovia nakoniec dodatočne vybrali dvojicu Miloš Maďar a Pavol Malich.

Spolu tak parlament zvolil ôsmich kandidátov, z ktorých by si mal prezident Andrej Kiska (56) vybrať 4 sudcov. Kiska avizoval, že urobí všetko pre to, aby Ústavný súd nezostal ďalej ochromený, aj keď považuje za chybu a nesplnenie si svojej úlohy, že poslanci neschválili plný počet 18 kandidátov.

Kriticky sa vyjadrila aj mimovládna organizácia VIA IURIS, venujúca sa oblasti práva, keď upozornila, že neúplný Ústavný súd bude fungovať s veľkými ťažkosťami. „Zvolenie iba ôsmich kandidátov považujeme zo strany parlamentu za nezodpovedné politické taktizovanie, ktoré môže znefunkčniť rozhodovanie Ústavného súdu v najdôležitejších veciach,“ zdôraznila Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Kto sú zvolení kandidáti?

Rastislav Kaššák

V rokoch 2013 - 2016 pôsobil aj ako asistent poslanca Alojza Hlinu.

Ivan Fiačan

Vo svojej praxi sa venuje najmä občianskemu, konkurznému a obchodnému právu.

Peter Molnár

Živí sa ako súdny exekútor a vysokoškolský pedagóg.

Ľuboš Szigeti

Od roku 2012 je predsedom Okresného súdu v Galante. Vyhranil sa proti Harabinovi.

Daniela Švecová

Je sudkyňa a od roku 2014 je predsedníčkou Najvyššieho súdu SR.

Michal Truban

Pôsobí ako sudca a predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Pavol Malich

Ako advokát sa venuje predovšetkým občianskoprávnej agende.

Miloš Maďar

Pedagóg a advokát, ktorý sa v rámci publikačnej činnosti venuje trestnému právu.